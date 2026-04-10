Риелтор Константин Апрелев: ипотека становится дорогим финансовым инструментом в России

Современные экономические условия превратили ипотеку из доступного способа обзавестись жильем в крайне дорогостоящий финансовый инструмент. Основатель Гильдии риелторов России Константин Апрелев подчеркивает, что при текущих рыночных ставках приобретение недвижимости в кредит утратило былую рациональность. Эксперт рекомендует потенциальным покупателям временно отказаться от долговых обязательств в пользу аренды, которая сейчас обходится значительно дешевле обслуживания банковского займа.

Разрыв между стоимостью найма и ипотечными платежами достиг критических отметок, делая аренду в несколько раз выгоднее. По оценке специалиста, на которую ссылается издание MoneyTimes.Ru, средняя ставка найма жилья сегодня составляет около 4-5% годовых от стоимости объекта. В то же время рыночная ипотека требует выплат на уровне 20%, что делает владение собственными квадратными метрами через кредит в четыре раза дороже простого проживания в чужой квартире.

"Решать жилищные вопросы сегодня выгоднее как минимум в три раза экономически, например, снимая жилье. Сегодня ставка найма — это четыре-пять процентов годовых. А если вы взяли ипотеку, то платите двадцать. Мы говорим о рыночной ипотеке. В четыре раза сегодня ипотека по приобретению собственного жилья дороже по сравнению с наймом", — отметил Апрелев.

Наиболее эффективной стратегией в 2024 году становится размещение накоплений на депозитах под высокий процент с одновременным съемом жилья. Ожидается, что отсутствие ажиотажного спроса удержит цены на недвижимость от роста в ближайшие месяцы, избавляя покупателей от необходимости спешить. К вопросу приобретения стоит вернуться лишь при снижении ключевой ставки, когда откроется более выгодное "окно возможностей" для входа в сделку или при необходимости защиты жилья через обмен старой площади на новую.

"Сейчас арендатор действительно находится в более выгодном положении по сравнению с ипотечным заемщиком. Однако важно учитывать юридическую сторону: автоматическое продление договора без чёткой фиксации условий может привести к неожиданным правовым последствиям для обеих сторон", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о выборе между ипотекой и арендой

Почему аренда сейчас выгоднее ипотеки?

Стоимость обслуживания рыночного кредита под 20% годовых в несколько раз превышает платежи за аренду аналогичной квартиры, которые составляют всего 4-5% от её рыночной цены.

Стоит ли ждать снижения цен на квартиры?

Аналитики не прогнозируют резкого скачка цен в ближайшее время из-за падения спроса, поэтому у покупателей есть время на ожидание более доступных кредитных ставок.

Когда лучше всего вступать в ипотеку?

Оптимальное время наступит, когда банковские ставки начнут снижаться, а доходность по депозитам перестанет быть такой высокой, как сейчас.

Какая стратегия накопления самая эффективная?

Эксперты советуют держать средства на вкладах, получая пассивный доход, который может частично или полностью покрывать расходы на аренду жилья.

