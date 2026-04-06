Пять объектов и гектары земли за бесценок: в Подмосковье продадут три усадьбы по 1 рублю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недвижимость

Власти Московской области инициировали процесс передачи объектов культурного наследия частным инвесторам на льготных условиях через электронные торги. Три исторические усадьбы, расположенные в городских округах Ступино и Щёлково, выставлены на аукцион с начальной стоимостью всего в один рубль. Главным условием сделки является полное восстановление архитектурного облика зданий новыми владельцами, что фактически превращает покупку в обязательство по масштабной реставрации.

Наследство и ипотека
Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use
Наследство и ипотека

Программа приватизации охватывает несколько знаковых локаций Подмосковья: усадьбы Алёшково и Богородское, а также уникальный больничный комплекс, входящий в ансамбль усадьбы Гребнево. Эти архитектурные памятники обладают значительным туристическим потенциалом и могут стать центрами притяжения для бизнеса. Как отмечает интернет-издание "Вести Подмосковья", подобные соглашения позволяют сохранить историческую застройку региона за счёт привлечения частного капитала в восстановление обветшалых строений.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов подчеркнул потенциал данных площадок для реализации рекреационных стратегий.

"Эти большие имущественные комплексы могут стать базой для масштабных туристических проектов. Их культурно-историческое прошлое создаст вокруг любого проекта запоминающуюся историю". - говорит Тихон Фирсов.

Совокупная площадь предлагаемых объектов впечатляет: семь зданий в Алёшково занимают 1,5 тысячи квадратных метров, в Богородском расположены строения на 500 "квадратов", а комплекс в Гребнево включает пять объектов общей площадью более тысячи квадратных метров.

"Приобретение памятников архитектуры за символический рубль — это не подарок, а серьезное инвестиционное пари. Основная финансовая нагрузка ложится на плечи покупателя в виде сложнейших реставрационных работ и согласований, что сопоставимо по стоимости с элитным строительством в Москве, где даже при дефиците предложения цены на недвижимость не спешат снижаться из-за высоких издержек", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Фёдоров Кирилл.

Ответы на популярные вопросы об усадьбах за 1 рубль

Что именно продают за 1 рубль в Подмосковье?

На торги выставлены три исторических объекта: усадьба Алёшково (7 зданий), усадьба Богородское (4 здания) и больничный комплекс усадьбы Гребнево (5 зданий).

Какие обязательства накладываются на покупателя?

Основным условием является проведение полной научной реставрации объектов культурного наследия в строго установленные сроки под контролем профильных ведомств.

Какова общая площадь предлагаемых зданий?

Суммарная площадь превышает 3 тысячи квадратных метров: 1500 кв. м в Алёшково, 1000 кв. м в Гребнево и более 500 кв. м в Богородском.

Как будет проходить процедура продажи?

Объекты будут реализованы через систему открытых электронных торгов, где право собственности получит инвестор, подтвердивший готовность исполнить охранные обязательства.

Читайте также

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.