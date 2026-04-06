Квартиры не падают в цене — они сдаются: застройщики могут пойти на уступки уже в мае

Недвижимость

Российский рынок первичной недвижимости в мае 2026 года может продемонстрировать умеренное снижение реальных цен на фоне сезонного затишья. Ожидается, что стоимость новых квартир скорректируется в сторону уменьшения на 2-3% относительно апрельских показателей.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Такой прогноз озвучил финансовый эксперт Дмитрий Трепольский, подчеркнув, что временное ценовое плато продиктовано необходимостью застройщиков поддерживать темпы продаж в период майских праздников.

Согласно аналитическим данным, средний бюджет покупки "однушки" в регионах составит от 6,8 до 7,5 млн рублей, тогда как в Москве аналогичные лоты обойдутся в 14,5-16,5 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — до 10,5 млн рублей.

Для семейных вариантов ситуация выглядит следующим образом: двухкомнатные квартиры в столице будут стоить в диапазоне 22-26 млн рублей, а трехкомнатные — от 32 до 38 млн рублей. Как сообщает Газета.Ru, номинальные цены в прайсах могут формально вырасти на 0,5-1% из-за инфляции, однако итоговый чек сделки снизится благодаря агрессивным маркетинговым акциям и бонусам в виде бесплатных машино-мест.

Стагнация цен во многом обусловлена заградительными ставками по коммерческой ипотеке и исчерпанием лимитов по льготным программам к середине года. На ситуацию также давит значительный объем нераспроданных остатков, накопившийся за прошлый год, что заставляет девелоперов искать баланс между требованиями банков по эскроу-счетам и покупательской способностью. Важно понимать, что цена на квартиру не может упасть радикально из-за высокой себестоимости строительства, дефицита кадров и дорогой логистики материалов.

"Снижение цен в пределах 3% — это скорее техническая корректировка, чем полноценный тренд. Сейчас покупатели стали крайне избирательны: даже при наличии скидок они смотрят на ликвидность объекта и качество отделки. Многие осознают, что подготовка жилья к продаже и его меблировка играют ключевую роль в скорости выхода на сделку, особенно когда на рынке наблюдается избыток предложений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риелтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл.

Дополнительным фактором поддержки спроса станет постепенный переток средств с банковских депозитов в недвижимость. Инвесторы, удерживавшие капитал под высокие проценты последние полтора года, начинают рассматривать покупку студий и однокомнатных квартир как способ хеджирования рисков. В условиях нестабильности "бетон" остается приоритетным активом для сохранения накоплений, что препятствует глубокому обвалу рынка, несмотря на общие прогнозы цен на 2026 год.

Ответы на популярные вопросы о ценах на новостройки в мае

Почему квартиры дешевеют, если инфляция растет?

Снижение цен происходит за счет скрытых скидок и акций застройщиков, которым необходимо выполнять план продаж в период низкой активности покупателей во время майских праздников.

Стоит ли ждать падения цен на 20-30%?

Такой сценарий маловероятен, так как высокая себестоимость стройматериалов и дефицит рабочей силы формируют жесткий порог, ниже которого девелоперы не могут опускаться без убытка.

Какое жилье будет наиболее востребованным в мае?

Основной интерес покупателей сосредоточен на ликвидных однокомнатных квартирах и студиях, в которые вкладывают средства граждане, закрывающие банковские депозиты.

Как ипотечные ставки влияют на стоимость новых объектов?

Высокие рыночные ставки ограничивают спрос, что вынуждает застройщиков фиксировать цены на текущем уровне (ценовое плато) и предлагать субсидированные программы для привлечения клиентов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
