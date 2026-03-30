Долгий путь к продаже окончен: почему собственники жилья отказываются от завышенных цифр

Недвижимость

Российские собственники недвижимости начали массово предоставлять скидки на вторичное жилье из-за общего падения спроса. Данная тенденция отражает адаптацию владельцев объектов к текущим экономическим реалиям и высокой стоимости кредитных ресурсов.

Ключи от квартиры
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры

Факторы снижения цен на вторичное жилье

В первом квартале текущего года около 40% владельцев недвижимости пересмотрели стоимость своих лотов в сторону уменьшения, что подтверждает общую. Вместе с тем, ключевым драйвером выступает отсутствие льготных программ, которые доступны преимущественно на первичном рынке, что лишает покупателей старого фонда необходимой поддержки — сообщает Газета. Ru.

"В условиях заградительных ставок по рыночной ипотеке практически неминуемой становится коррекция цен. Продажа по изначально завышенной стоимости лишь увеличивает срок экспозиции объекта. Поэтому часть собственников, которым нужно реализовать квартиру быстрее, охотнее идут на уступки", — говорит управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Адаптация продавцов к новым условиям

Стоит отметить, что значительное влияние на рынок оказало ужесточение параметров семейной ипотеки, вынудившее многих владельцев продавать старые квартиры для погашения долговой нагрузки. В свою очередь, такие меры позволяют продавцам более рационально подходить к установлению цен, чтобы не затягивать процесс сделки на неопределенный срок.

В ближайшие месяцы ситуация на вторичном рынке, вероятно, останется стабильной с тенденцией к стагнации стоимости жилья. Заметные изменения и активизация покупательского потока ожидаются только после значительного снижения ключевой ставки Центробанка.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

