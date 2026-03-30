Зелёная броня трещит по швам: склон в Светлогорске лишится защиты ради новой гостиницы
Сигналы тают как дым: Татарстан вооружается глушилками, чтобы запереть выпускников в радиомолчании на экзаменах
Геополитическая партия на воде: российский танкер прорвал блокаду и добрался до берегов Кубы
Шёпот глубин звучит всё громче: планета подаёт сигналы о мощных встрясках в неожиданных местах
Нижний Новгород перекраивает логистику: автобусы изменят свои маршруты с 1 апреля
Смена курса на Севере: как обновленная карта медучреждений изменит жизнь в Коми
Апрельский кошмар для метеозависимых: серия магнитных бурь накроет Самару
Гигант уходит с молотка: история краха торгового центра, который стал долговой петлёй в Сыктывкаре
Квадратные метры в дефиците: почему новостройки в Коми стали исчезающим видом жилья

Квартиры массово хлынули на рынок аренды: один тип жилья запустил цепную реакцию

Рост предложения на рынке аренды связан с тем, что на рынок начали поступать квартиры, купленные ранее по семейной ипотеке, а также с перераспределением спроса между сегментами жилья. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Аренда квартир в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Аренда квартир в Москве

Ранее в исследовании "Циан" сообщалось, что общий объем предложения на рынке долгосрочной аренды жилья в крупных городах России в I квартале 2026 года увеличился на 21% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.

Барсуков пояснил, что значительное увеличение числа объектов связано с массовыми покупками жилья по семейной ипотеке в предыдущие годы. По его словам, такие квартиры приобретались с расчетом на будущее и после завершения строительства начали выходить на рынок аренды.

"У нас появилось большое количество квартир, которые покупались по семейной ипотеке. Люди брали их с расчетом на будущее, например для детей или как инвестицию. Эти квартиры сейчас достроены, в них сделали ремонт, и они начали массово выходить на рынок аренды. В основном это однокомнатные квартиры и студии, именно они формируют основной прирост предложения. Этот процесс особенно активно проявился в 2025 году", — отметил эксперт.

Он добавил, что дополнительное влияние оказало перераспределение спроса внутри рынка аренды. Из-за роста ставок арендаторы стали чаще выбирать более компактное жилье, что усилило спрос на студии и однокомнатные квартиры. Это, в свою очередь, подтолкнуло собственников активнее выводить такие объекты на рынок.

"Когда спрос сместился в сторону более доступного жилья, именно эти квартиры начали быстрее заполнять рынок. Они стали перетягивать на себя арендаторов из других сегментов. В результате в более дорогих категориях также стало появляться больше свободных объектов. Один сегмент потянул за собой другой, и общее предложение на рынке выросло. Это взаимосвязанный процесс, который затронул весь рынок аренды", — добавил специалист.

Барсуков также отметил, что на объем предложения повлияла ситуация с релокантами. Часть уехавших за границу собственников ранее сдавала свои квартиры, увеличивая предложение на рынке. Однако со временем одни из них начали продавать жилье, а другие — возвращаться и снова заселяться в свои квартиры. Это создало дополнительное движение на рынке и повлияло на структуру предложения.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Военные новости
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Ближний Восток
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Новости спорта
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Черные волны вздымаются: конфликт разогнал цены на нефть, перекрыв российские потери от санкций
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Нижний Новгород перекраивает логистику: автобусы изменят свои маршруты с 1 апреля
Квартиры массово хлынули на рынок аренды: один тип жилья запустил цепную реакцию
Смена курса на Севере: как обновленная карта медучреждений изменит жизнь в Коми
Гигант уходит с молотка: история краха торгового центра, который стал долговой петлёй в Сыктывкаре
Апрельский кошмар для метеозависимых: серия магнитных бурь накроет Самару
Квадратные метры в дефиците: почему новостройки в Коми стали исчезающим видом жилья
Отпуск станет ближе: Аэрофлот открывает новые горизонты для жителей Поволжья
Гарантийный талон не выдавали: почему Вселенная не распадается в пыль вопреки законам физики
Дроны на экспорт: Киев пытается превратить военный опыт в новый источник влияния
Вирус сбавляет обороты: в Ульяновской области зафиксировано снижение активности ОРВИ и гриппа
