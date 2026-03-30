Квартиры массово хлынули на рынок аренды: один тип жилья запустил цепную реакцию

Рост предложения на рынке аренды связан с тем, что на рынок начали поступать квартиры, купленные ранее по семейной ипотеке, а также с перераспределением спроса между сегментами жилья. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Аренда квартир в Москве

Ранее в исследовании "Циан" сообщалось, что общий объем предложения на рынке долгосрочной аренды жилья в крупных городах России в I квартале 2026 года увеличился на 21% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.

Барсуков пояснил, что значительное увеличение числа объектов связано с массовыми покупками жилья по семейной ипотеке в предыдущие годы. По его словам, такие квартиры приобретались с расчетом на будущее и после завершения строительства начали выходить на рынок аренды.

"У нас появилось большое количество квартир, которые покупались по семейной ипотеке. Люди брали их с расчетом на будущее, например для детей или как инвестицию. Эти квартиры сейчас достроены, в них сделали ремонт, и они начали массово выходить на рынок аренды. В основном это однокомнатные квартиры и студии, именно они формируют основной прирост предложения. Этот процесс особенно активно проявился в 2025 году", — отметил эксперт.

Он добавил, что дополнительное влияние оказало перераспределение спроса внутри рынка аренды. Из-за роста ставок арендаторы стали чаще выбирать более компактное жилье, что усилило спрос на студии и однокомнатные квартиры. Это, в свою очередь, подтолкнуло собственников активнее выводить такие объекты на рынок.

"Когда спрос сместился в сторону более доступного жилья, именно эти квартиры начали быстрее заполнять рынок. Они стали перетягивать на себя арендаторов из других сегментов. В результате в более дорогих категориях также стало появляться больше свободных объектов. Один сегмент потянул за собой другой, и общее предложение на рынке выросло. Это взаимосвязанный процесс, который затронул весь рынок аренды", — добавил специалист.

Барсуков также отметил, что на объем предложения повлияла ситуация с релокантами. Часть уехавших за границу собственников ранее сдавала свои квартиры, увеличивая предложение на рынке. Однако со временем одни из них начали продавать жилье, а другие — возвращаться и снова заселяться в свои квартиры. Это создало дополнительное движение на рынке и повлияло на структуру предложения.