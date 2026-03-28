Весна красна, но для дома опасна: скрытые трещины в отмостке становятся порталом для талых вод

Недвижимость

Подготовка частного домовладения к весеннему таянию снега требует заблаговременного анализа состояния участка и инженерных систем. Своевременный осмотр фундамента и прилегающей территории позволяет избежать серьезного ущерба от подъема уровня грунтовых вод.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водостоков и дренажа

Владельцам недвижимости необходимо уделить особое внимание очистке ливневых канав от мусора и льда, чтобы обеспечить беспрепятственный отток талых вод. Стоит отметить, что критическое значение имеет целостность отмостки и отсутствие трещин в гидроизоляции подвальных помещений. Особому риску подвергаются строения, расположенные в низинах или на глинистых почвах, сообщает Газета. Ru.

"Также необходимо прочистить дренажные канавы от листьев, веток и льда, проверить водостоки и убедиться, что вода с крыши не скапливается у дома. До начала активного таяния снега нужно осмотреть участок и понять, куда уходит вода, есть ли ямы и низины, где можно сделать канавки для отвода. На неисправности гидроизоляции указывают влажные пятна, плесень, запах сырости и трещины в подвале", — говорит эксперт Максим Соколов.

Методы защиты фундамента

Вместе с тем, при обнаружении первых признаков подтопления необходимо незамедлительно откачать жидкость насосом и герметизировать места протечек. В свою очередь, профилактические меры, такие как обработка стен проникающими составами, позволяют минимизировать риски в будущем. Важно своевременно устранять слабые места в защите дома, не дожидаясь стабилизации погодных условий своими силами.

Регулярный мониторинг состояния кровли и водоотводящих путей является обязательным ежегодным ритуалом для жителей загородных домов. Качественная консервация трещин и подготовка временных каналов помогут сохранить конструктивную целостность здания в период паводка.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
