Математика пустых городов: как выглядит недвижимость в тех краях, где люди не планируют оставаться

На российском рынке недвижимости сегодня сохраняются единичные предложения жилых объектов, стоимость которых не превышает двухсот тысяч рублей. Подобные лоты сконцентрированы в регионах, где наблюдается системный отток населения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка квартиры

Региональная специфика рынка

Вместе с тем, эксперты отмечают наличие глубокого ценового разрыва между крупными агломерациями и периферийными территориями. Объекты стоимостью до двухсот тысяч рублей располагаются преимущественно в северных краях и депрессивных муниципалитетах — сообщает aif.ru.

"В России сохраняется очень сильный ценовой разрыв между столицами, крупными агломерациями, курортами и периферией. Единичные квартиры по 100-200 тысяч рублей еще встречаются, но это, как правило, крайне проблемные объекты в территориях с устойчивым оттоком населения. Это небольшие квартиры в старом фонде, интересные главным образом как социальное жилье", — говорит президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин.

Инвестиционные риски

Стоит отметить, что покупка жилья в малых городах со слабым спросом является высокорискованным мероприятием, не приносящим ощутимой прибыли. Подобные варианты чаще рассматриваются как временное решение, нежели как эффективный способ приумножения капитала.