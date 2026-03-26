Двукратный рост счетов за тепло: почему жители Кемерова в ярости от новой платёжки

Недвижимость

Жители многоквартирных домов в Кемерове столкнулись с резким увеличением стоимости коммунальных услуг после проведения планового перерасчета. Поводом для недовольства горожан стали обновленные квитанции, в которых суммы за отопление выросли практически в два раза.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Причины роста платежей

Ситуация затронула жильцов дома на улице Новогодней, где ежемесячные счета увеличились с шести до одиннадцати тысяч рублей из-за поломки общедомового прибора учета. В связи с истечением срока эксплуатации оборудования управляющая компания перешла на расчет оплаты по утвержденным нормативам, которые существенно превышают показатели реального потребления. Стоит отметить, что надзорные органы уже проинформированы о данном инциденте, сообщает VSE42.Ru.

"Управляющая компания обязана вовремя произвести ремонт приборов учета. Однако она этого не сделала, а вместо этого произвела перерасчет по нормативам", — говорит сотрудник пресс-службы СГК.

Правовые последствия

Вместе с тем специалисты Государственной жилищной инспекции рекомендуют собственникам жилья подавать официальные заявления для инициирования внеплановой проверки деятельности коммунальщиков.

В свою очередь юристы подчеркивают, что при подтверждении нарушений по срокам ремонта счетчиков граждане имеют право требовать возврата средств через суд. Подобные инциденты могут произойти в любом регионе, поэтому эксперты советуют внимательно следить за техническим состоянием инженерных систем в своих домах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
