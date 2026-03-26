Мегаполисы теряют хватку: почему жители столиц массово меняют бетон на тишину провинциальных улиц

Современные миграционные процессы в стране демонстрируют постепенную трансформацию привычных векторов перемещения населения между различными типами населенных пунктов. В последние годы наблюдается устойчивый интерес к освоению новых жизненных пространств, выходящих за рамки привычной концепции мегаполиса.

Фото: dreamypixel.com by Dreamy Pixel is licensed under Wikimedia Commons, the free media repository
Нишевые изменения на рынке недвижимости

Развитие цифровой инфраструктуры и удаленных форматов занятости создает условия для формирования возвратного движения граждан в небольшие населенные пункты и пригородные зоны. Вместе с тем сохраняется и традиционная концентрация трудовых ресурсов в наиболее развитых агломерациях. На сегодняшний день жители мегаполисов всё чаще рассматривают варианты приобретения жилья в тихих районах с доступной средой — сообщает aif.ru.

"На фоне развития удаленной занятости и господдержки малых городов формируется нишевый тренд обратного движения. Миграция из крупных центров в исторические поселения превращается в заметное явление, где люди пользуются преимуществами низких цен на жилье и спокойной обстановки. Жители мегаполисов все чаще выбирают дома в малых поселениях", — говорит президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин.

Приоритеты выбора среды проживания

В свою очередь, наиболее выраженным процессом остается субурбанизация, при которой граждане выбирают индивидуальные дома, сохраняя при этом связь с инфраструктурой крупных городов. Стоит отметить, что для переселенцев решающим фактором становится не только стоимость квадратного метра, но и общее качество жизни, включая медицину и образование. В настоящее время фиксируется усиление пригородных зон и точечный интерес к малым городам при отсутствии массового отказа от городских благ.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
