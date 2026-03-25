Земля уходит из-под ног строителей: участки в поселках дорожают быстрее самих кирпичных зданий

Российский рынок загородной недвижимости столкнулся с существенным увеличением финансовых затрат на возведение жилых объектов. Основными факторами давления на отрасль стали дефицит квалифицированных кадров и соответствующий рост фонда оплаты труда.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загородный дом мечты

Динамика цен в строительстве

В текущем году себестоимость создания частных домов увеличилась на 15%, при этом динамика цен на готовые квадратные метры в Московской области достигла отметки в 100 тысяч рублей. Вместе с тем стоимость земельных наделов в организованных поселках с качественной инфраструктурой демонстрирует еще более высокие темпы роста, прибавляя до 20% к прежним значениям. Стоит отметить, что логистические сложности и зависимость от импортных поставок продолжают оказывать влияние на итоговые сметы девелоперов, об этом сообщает Газета.Ru.

"На себестоимость строительства загородного дома в России в первую очередь давили рост заработных плат и нехватка кадров в отрасли. Еще сильнее рынок расслаивается по земле. Земля в организованных поселках с продуманной средой и базовой инфраструктурой росла на 15-20%", — говорит сооснователь девелоперской компании Noco Олег Герасимов.

Ипотека и перспективы рынка

В свою очередь, сегмент ипотечного кредитования в частном секторе показал значительное снижение объемов выдачи займов, сократившись почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Несмотря на ужесточение финансовых условий, объемы ввода индивидуального жилья сохраняют относительную стабильность с признаками коррекции в конце отчетного периода. В ближайшей перспективе ключевым требованием покупателей станет наличие полноценных инженерных сетей и общественных пространств для отдыха и спорта.

Дальнейшее развитие отрасли будет неразрывно связано с качеством благоустройства прилегающих территорий и наличием социальной среды. Эксперты прогнозируют, что развитая инфраструктура перестанет быть конкурентным преимуществом и перейдет в разряд обязательных стандартов для любого качественного объекта недвижимости.