Квартира вашей мечты может сменить хозяина: 7 юридических ловушек, о которых молчит застройщик

Приобретение недвижимости в новых жилых комплексах требует от покупателя в 2026 году предельной внимательности к юридическим деталям и финансовым расчетам. Основой безопасности сделки остается работа через счета эскроу и тщательная проверка проектной документации застройщика.

Фото: mos.ru by Фото: Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Юридическая чистота и проверка застройщика

Перед подписанием договора долевого участия необходимо детально изучить разрешение на строительство и проектную декларацию, размещенные в единой информационной системе жилищного строительства. Вместе с тем стоит отметить, что потенциальному владельцу следует самостоятельно заказать выписку из ЕГРН для подтверждения прав девелопера на земельный участок и отсутствия наложенных на него обременений.

Особое внимание в тексте ДДУ нужно уделить фиксированной дате передачи ключей и порядку расчета неустойки, сообщает prmira.ru.

Проверьте аннуитетный платеж двумя способами: по субсидируемой ставке с текущей ценой и по рыночной ставке с возможной скидкой на квадратный метр, разница покажет реальную выгоду. Зафиксируйте срок действия одобрения, дату фиксации ставки и условия досрочного погашения, так как некоторые банки меняют условия при частичном закрытии долга

Приемка объекта и гарантийные обязательства

В свою очередь, этап передачи квартиры требует методичного осмотра всех инженерных систем, включая вентиляцию, отопление и качество остекления. При обнаружении дефектов их необходимо зафиксировать в акте осмотра, который станет юридическим основанием для безвозмездного устранения нарушений застройщиком в установленные законом сроки. Важно помнить, что любые недочеты, не внесенные в документ при приемке, в будущем могут быть признаны следствием естественного износа в процессе эксплуатации помещения.

Грамотный подход к покупке жилья в новостройке заключается в поэтапном контроле каждого процесса от анализа проектного финансирования до регистрации права собственности. Только письменная фиксация всех договоренностей и глубокая проверка технических характеристик объекта позволяют минимизировать финансовые потери и обеспечить комфортное проживание в новой квартире.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
