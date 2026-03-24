Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космический каннибализм на окраине: два мертвых гиганта устроили смертельную битву в пустоте
Карманная пустота: что будет с водителем, если права остались лежать дома на тумбочке
Карта больше не спрячет доходы: финансовые потоки между людьми станут открытой книгой для контроля
Тихая пищевая ловушка: как привычный завтрак забирает здоровья больше, чем пачка сигарет
Вымыли машину — получили штраф: обычный двор может обойтись в 250 тысяч рублей
ОСАГО не для всех: как простая попытка спастись в пути приводит к неожиданным штрафам
Офисные кресла пустуют сознательно: найм замер из-за страха перемен и отсутствия амбиций
Озеро как капсула времени: тайны затопленных городов майя скрывались под водой тысячи лет
Космическое эхо: мощнейший радиосигнал из глубины времен пронзил тишину нашей Вселенной

Бетонные коробки уходят в прошлое: новые кварталы Югры меняют представление о комфортной жизни

Недвижимость

В Сургуте активно развивается строительство нового жилого комплекса, который планируют завершить к концу 2027 года. Проект предполагает возведение четырех современных корпусов в востребованном микрорайоне города.

Ситуация на строительном рынке Югры

Вместе с тем, текущая динамика на рынке недвижимости региона демонстрирует заметное оживление после периода затишья. Специалисты отмечают, что постепенное изменение условий ипотечного кредитования способствовало росту покупательской активности почти в два раза. В свою очередь, застройщики стремятся предлагать более качественные решения, постепенно отказываясь от панельного домостроения в пользу монолитных технологий. Указанный подход позволяет обеспечить долговечность конструкций, улучшенную теплоизоляцию и возможность реализации нестандартных архитектурных форм. Квартал возводят в локации с развитой инфраструктурой, где предусмотрены зоны для прогулок и социальные объекты, сообщает сайт muksun.fm.

Инновационные форматы и благоустройство

В домах доступны разные форматы жилья: квартиры с террасами на кровле, двухуровневые квартиры и квартиры с мастер-спальнями. Также в проекте появится свой соседский центр — пространство с полезными функциями для жильцов и гостей. Там выделят помещения для коворкинга, кухни с гостиной, библиотеки и спортивного зала.

Стоит отметить, что проект предусматривает масштабное благоустройство прилегающей территории и создание комфортной экосистемы внутри дворов. Согласно планам, значительная часть площади будет отведена под озеленение, установку зон для тихого отдыха и современных площадок для активных занятий спортом. Внутри жилых зданий будет реализована концепция эстетичных подъездов с мягкой мебелью и предметами искусства, что создаст особую атмосферу уюта для будущих жителей и их гостей.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Мир. Новости мира
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Мир. Новости мира
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Перемирие на Ближнем Востоке не снизит цены на нефть и другие ресурсы Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Роковой звонок Трампа поджег Залив: тайный разговор стал истинной причиной атаки на Иран
Эра дешевой еды закончилась: москвичи массово отказываются от привычной уличной еды из-за цен
Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает
Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает
Последние материалы
Карманная пустота: что будет с водителем, если права остались лежать дома на тумбочке
Бетонные коробки уходят в прошлое: новые кварталы Югры меняют представление о комфортной жизни
Карта больше не спрячет доходы: финансовые потоки между людьми станут открытой книгой для контроля
Юридический бронежилет вместо обещаний: Иран требует от Вашингтона вечного отказа от атак
Тихая пищевая ловушка: как привычный завтрак забирает здоровья больше, чем пачка сигарет
Вымыли машину — получили штраф: обычный двор может обойтись в 250 тысяч рублей
ОСАГО не для всех: как простая попытка спастись в пути приводит к неожиданным штрафам
Очередная бравада в США: Трамп заявил об ядерной капитуляции Ирана вопреки всем фактам
Офисные кресла пустуют сознательно: найм замер из-за страха перемен и отсутствия амбиций
Озеро как капсула времени: тайны затопленных городов майя скрывались под водой тысячи лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.