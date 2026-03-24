Бетонные коробки уходят в прошлое: новые кварталы Югры меняют представление о комфортной жизни

В Сургуте активно развивается строительство нового жилого комплекса, который планируют завершить к концу 2027 года. Проект предполагает возведение четырех современных корпусов в востребованном микрорайоне города.

Ситуация на строительном рынке Югры

Вместе с тем, текущая динамика на рынке недвижимости региона демонстрирует заметное оживление после периода затишья. Специалисты отмечают, что постепенное изменение условий ипотечного кредитования способствовало росту покупательской активности почти в два раза. В свою очередь, застройщики стремятся предлагать более качественные решения, постепенно отказываясь от панельного домостроения в пользу монолитных технологий. Указанный подход позволяет обеспечить долговечность конструкций, улучшенную теплоизоляцию и возможность реализации нестандартных архитектурных форм. Квартал возводят в локации с развитой инфраструктурой, где предусмотрены зоны для прогулок и социальные объекты, сообщает сайт muksun.fm.

Инновационные форматы и благоустройство

В домах доступны разные форматы жилья: квартиры с террасами на кровле, двухуровневые квартиры и квартиры с мастер-спальнями. Также в проекте появится свой соседский центр — пространство с полезными функциями для жильцов и гостей. Там выделят помещения для коворкинга, кухни с гостиной, библиотеки и спортивного зала.

Стоит отметить, что проект предусматривает масштабное благоустройство прилегающей территории и создание комфортной экосистемы внутри дворов. Согласно планам, значительная часть площади будет отведена под озеленение, установку зон для тихого отдыха и современных площадок для активных занятий спортом. Внутри жилых зданий будет реализована концепция эстетичных подъездов с мягкой мебелью и предметами искусства, что создаст особую атмосферу уюта для будущих жителей и их гостей.