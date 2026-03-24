Бесплатный газ застрял у забора: земля СНТ помещала дотянуть трубу до дачного дома

Газовый тупик в СНТ

Сотни тысяч дачников замерли в ожидании голубого топлива. Масштабная программа социальной газификации наткнулась на невидимую, но непреодолимую стену: отсутствие прав на общее имущество садовых некоммерческих товариществ. Проложить трубы через земли общего пользования без юридического фундамента невозможно.

Статистика Росреестра рисует безрадостную картину. В стране насчитывается порядка 52 тысяч СНТ. Права на общую землю и инфраструктуру зафиксированы лишь в 10% случаев. Остальные территории юридически "подвисли", что блокирует любые инфраструктурные изменения.

"Отсутствие правоустанавливающих документов превращает любую попытку модернизации в юридический кошмар. Инженерные сети требуют не только проекта, но и легального места на карте, иначе это — самострой", — заявил в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Законодательный маневр Росреестра

Чиновники готовят системную "перепрошивку" законодательства. Росреестр предложил радикальное решение: автоматическое признание права долевой собственности на общее имущество за всеми членами СНТ. Аналог этой системы давно работает в многоквартирных домах, где подъезды и придомовая территория принадлежат жильцам по умолчанию. Перенос этой модели в садовые товарищества должен снять бюрократические барьеры.

Проблема регистрации прав на недвижимость — это всегда мина замедленного действия. Мы уже видели, как долги и путаница в ЕГРН лишают людей имущества или возможности распоряжаться домом. С СНТ ситуация не проще — хаос в статусе земель только множит препятствия для развития социальной инфраструктуры.

"Люди годами живут в правовом вакууме. Сначала они сталкиваются с тем, что счета за электричество в СНТ рассчитываются некорректно из-за ошибок учета, а теперь не могут подвести газ из-за отсутствия статуса у самих земель общего пользования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Условия участия в программе

Критерий Требование Кадастровый учет Объект обязан иметь регистрацию в реестре Статус дома Для газификации садовый дом нужно перевести в жилой

Для старта работ нужно зайти на сервис Роскадастра и оформить заявку. Программа бессрочна, но динамика подключений показывает прямую зависимость от готовности документов. За два года россияне подали заявки лишь по 15 тысячам объектов. Цифра выглядит скромной на фоне общего миллиона газифицированных домов в стране.

"Техническая сторона вопроса вторична. Главная преграда — бумажная волокита. Если участок не оформлен, любая перепланировка или врезка в сети обернется для владельца судами и штрафами", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по строительным спорам Сергей Поляков.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли газифицировать СНТ без перевода дома в жилой?

Нет, по текущим правилам газифицируют только жилые дома. Вопрос упрощения перевода статуса сейчас прорабатывается на законодательном уровне.

Почему автоматизация долевой собственности поможет газификации?

Газораспределительная организация сможет заключать договор с коллективным собственником имущества СНТ, не разыскивая каждого из владельцев для индивидуальных согласий.

Нужно ли платить за прокладку газа до границы участка?

Программа социальной догазификации предполагает бесплатное проведение магистрали до границ земельного участка в границах населенного пункта.

Где подать заявку?

Заявки принимаются через сервис Роскадастра, где можно отследить статус прохождения юридических процедур.

