Столичный бетон дорожает на глазах: доступные лоты исчезают из продажи в старых границах города

Рынок первичной недвижимости столицы столкнулся с резким сокращением объема предложений в наиболее бюджетном сегменте. За последний год доля доступных лотов значительно снизилась, что спровоцировало заметный рост цен на оставшиеся объекты в массовых новостройках.

Дефицит доступного жилья

На сегодняшний день в московских новостройках практически отсутствуют предложения стоимостью менее 10 миллионов рублей, хотя еще год назад на них приходилось более 20% рынка. Вместе с тем, более половины экспонируемых объектов теперь оцениваются дороже 20 миллионов рублей. Подобная динамика вызвана низкой активностью застройщиков в выводе новых проектов комфорт-класса, объем которых достиг рекордно низких значений, сообщает Газета.Ru.

"Девелоперы практически перестали восполнять предложение в массовых новостройках из-за низкой маржинальности подобных проектов на фоне высокой ключевой ставки. При этом на фоне возникшего дефицита квартиры, которые сейчас представлены на рынке, подорожали в среднем более чем на 20%", — говорит управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Перспективы рынка недвижимости

Стоит отметить, что изменение структуры предложения отражает общую тенденцию к снижению доли массового жилья в старых границах города и Новой Москве. В свою очередь, застройщики удерживают цены даже на этапе котлована, чтобы соответствовать жестким требованиям банковского проектного финансирования. Несмотря на текущую турбулентность, эксперты ожидают возвращения части частных инвестиций в сектор недвижимости по мере стабилизации кредитных условий и реализации накопленного на банковских вкладах капитала.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от темпов смягчения монетарной политики регулятора и возможности возобновления строительства экономичного жилья. Специалисты полагают, что в ближайшие годы стоимость квадратного метра в столице продолжит расти, сохраняя высокую ликвидность активов даже в условиях ограниченного предложения.