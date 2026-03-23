Роскошь лишнего метра в прошлом: рынок пермской недвижимости переходит на режим тотальной экономии

Недвижимость

Рынок первичного жилья в Перми демонстрирует активную трансформацию вектора покупательских предпочтений в сторону сокращения жилой площади. Основной объем сделок в текущем периоде сместился в сегмент эргономичных лотов, позволяющих уложиться в лимиты льготного кредитования.

Пермь
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пермь

Трансформация спроса на пермские новостройки

Вместе с тем, аналитические данные за февраль указывают на стабилизацию среднего бюджета покупки в диапазоне до семи миллионов рублей. Наиболее востребованным форматом стали квартиры площадью от 40 до 45 квадратных метров, на которые пришлось около 18% от всех реализованных за месяц площадей.

Стоит отметить, что такая динамика вынуждает девелоперов пересматривать свои продуктовые линейки, делая ставку на максимальную функциональность каждого квадратного метра. Текущая рыночная ситуация на витрине недвижимости демонстрирует стремление покупателей к рационализации расходов, сообщает properm.ru.

"Важнее всего сейчас становится попадание в бюджет семейной ипотеки с сохранением функциональности пространства. Важно не количество квадратных метров в квартире, а именно сохранение комфорта проживания при меньшем метраже. Тот факт, что средняя цена лота держится около 7 млн рублей, доказывает востребованность компактных форматов", — говорит руководитель отдела продаж Пермского филиала "Девелопмент-Юг" Владимир Борисов.

Перспективы ипотечного кредитования и форматов

В свою очередь, эксперты фиксируют постепенное снижение общего объема сделок после аномально высоких показателей начала года, что связано с адаптацией граждан к новым условиям банковских программ. Несмотря на общую коррекцию рынка, спрос на качественные компактные объекты сохраняется за счет значительной разницы в итоговой стоимости жилья. Ожидается, что тренд на функциональное жилье останется доминирующим на протяжении всего 2026 года, так как покупатели продолжат ориентироваться на сохранение комфорта при минимальном увеличении долговой нагрузки.

Дальнейшее развитие ситуации в строительной отрасли будет зависеть от стабильности государственных программ поддержки и готовности застройщиков конкурировать в сегменте доступного масс-маркета. Баланс спроса и предложения в регионе остается устойчивым, обеспечивая ликвидность новых проектов в долгосрочной перспективе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
