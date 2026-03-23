Котлован больше не греет кошелек: почему застройщики массово отменяют привычные скидки на старте строек

Столичный рынок первичной недвижимости демонстрирует стремительное вымывание наиболее бюджетных лотов на фоне изменения стратегий девелоперов. В текущих условиях объем предложения в массовом сегменте новостроек сократился до критических значений, что спровоцировало заметный рост цен.

Динамика стоимости и дефицит предложения

Согласно актуальным данным, доля объектов стоимостью до 10 миллионов рублей в Москве сократилась с 22% до крайне низких 3% всего за один год. Вместе с тем почти половина доступных вариантов на первичном рынке теперь оценивается свыше 20 миллионов рублей… Стоит отметить, что застройщики в большинстве случаев отказались от практики предоставления дисконта на этапе котлована, стремясь соответствовать жестким требованиям банковского проектного финансирования — сообщает Газета Ru.

"Основная причина резкого сокращения предложения наиболее доступных новых квартир в Москве связана с тем, что девелоперы практически перестали восполнять предложение в массовых новостройках. Данная ситуация объясняется прежде всего низкой маржинальностью подобных проектов на фоне действия высокой ключевой ставки. При этом на фоне возникшего дефицита квартиры в массовых новостройках подорожали в среднем более чем на 20%", — говорит управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Перспективы инвестиционного спроса

В свою очередь, эксперты указывают на сохранение высокой ликвидности московских проектов даже в условиях жесткой монетарной политики регулятора. Ожидается, что существенный объем средств, накопленный гражданами на банковских депозитах, в ближайшие годы начнет перетекать в сектор недвижимости. Вместе с тем стоимость квадратного метра в столице, вероятнее всего, продолжит расти темпами, опережающими официальные показатели инфляции.

Дальнейшее развитие ситуации на рынке будет во многом зависеть от темпов пересмотра ключевой ставки и доступности ипотечных инструментов для населения. Несмотря на текущее сокращение доли жилья комфорт-класса до 41%, сектор новостроек сохраняет устойчивость к внешним социально-экономическим вызовам.