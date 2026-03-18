Квартиры уходят с молотка ради свободы: почему заёмщики массово избавляются от обременений банков

Жители Нижнего Новгорода стали значительно чаще выставлять на продажу недвижимость, находящуюся в залоге у банков. Основной причиной такой активности выступает стремление горожан досрочно погасить ипотечные обязательства в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.

Динамика ипотечного сектора

Согласно статистическим данным, объем закрытых кредитов через реализацию заложенных объектов увеличился в два раза по сравнению с показателями прошлых лет. Вместе с тем, эксперты отмечают, что процедура продажи обремененного жилья стала привычным инструментом для решения жилищных и финансовых вопросов. Стоит отметить, что многие заемщики, оформившие кредиты ранее по низким ставкам, теперь фиксируют прибыль из-за существенного роста рыночной стоимости квадратного метра, сообщает сайт newsnn.ru.

"Семейная ипотека раньше позволяла приобретать не одну квартиру — кто-то покупал на будущее для детей, а теперь понимает, что тянуть две ипотеки сложно", — говорит эксперт Елена Соловьева.

Факторы изменения спроса

В свою очередь, специалисты выделяют категорию граждан, которые прибегают к продаже недвижимости вынужденно из-за невозможности обслуживать долговую нагрузку. В некоторых случаях банки инициируют процедуру торгов, если владельцы не успевают найти покупателя самостоятельно. Вместе с тем, значительная часть сделок связана с инвестиционными целями, когда собственники переводят средства из готового жилья в более доходные активы.

Рост числа подобных сделок свидетельствует о глубокой трансформации вторичного рынка жилья в регионе. Профильные аналитики прогнозируют сохранение данной тенденции до конца текущего года в связи с пересмотром условий программ государственной поддержки.