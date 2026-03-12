Биржевые графики лгут, а реальность богаче: почему жильё у залива не спешит терять свою ценность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Информация о резком снижении стоимости жилой недвижимости в Дубае на фоне обострения геополитической ситуации в ближневосточном регионе не нашла фактического подтверждения. Эксперты отрасли опровергли сообщения о массовом обвале цен, подчеркнув устойчивость местного рынка к внешним вызовам.

Передача ключей
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Передача ключей

Стабильность жилого сектора

Специалисты отмечают, что возникшие слухи о двадцатипроцентном падении стоимости квадратных метров связаны с некорректной интерпретацией биржевых показателей, которые не отражают реальную динамику в физическом секторе. Вместе с тем на вторичном рынке могут фиксироваться единичные сделки с дисконтом от собственников, стремящихся к срочной продаже активов. Стоит отметить, что в сегменте премиального и ультра-премиального жилья ценовые позиции остаются незыблемыми, а покупатели продолжают придерживаться долгосрочных инвестиционных стратегий.

"Рынок недвижимости дает обратную связь с задержкой, и самые ранние изменения в спросе мы сможем увидеть не раньше мая. Это будут не обвалы, а скорее коррекция или пауза в росте. Дальнейшие события будут зависеть от продолжительности конфликта", — говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.

Влияние внешних факторов

В свою очередь, инвестиционная привлекательность эмирата сохраняется благодаря активной государственной политике и постоянному притоку международного капитала. Эксперты полагают, что текущая напряженность приведет лишь к временному формированию отложенного спроса, который восстановится сразу после стабилизации обстановки. История наблюдений показывает, что периоды неопределенности в ОАЭ обычно кратковременны, а фундаментальные факторы роста населения и экономического развития продолжают поддерживать высокий уровень цен на жилье.

Несмотря на временное закрытие воздушного пространства и сложности с логистикой, глобальный интерес к недвижимости в Дубае не претерпел качественных изменений. Текущие условия позволяют профессиональным инвесторам рассматривать паузу в росте цен как возможность для входа в проекты с высокой доходностью в среднесрочной перспективе. Аналитики рекомендуют сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений на основе волатильных новостных сводок. Об этом сообщает newsnn.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
