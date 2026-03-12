Хрущевки меняют статус: эти новые правила поддержки делают жилье в регионах ликвидным товаром

Российский рынок вторичной недвижимости готовится к масштабным изменениям на фоне новых инициатив по расширению льготных программ кредитования для многодетных семей. Ожидается, что государственная поддержка затронет жилой фонд в небольших населенных пунктах, где наблюдается дефицит новых строительных площадок.

В ближайшей перспективе жилые объекты в регионах с низкими темпами застройки начнут демонстрировать рост стоимости. Вместе с тем, эксперты полагают, что коррекция цен не станет критической для покупателей, так как потенциал удорожания старого фонда естественным образом ограничен физическим износом зданий. Стоит обратить внимание, что предоставление льготных условий в домах старше двадцати лет — сообщает Газета.Ru.

"Несомненно, жилье в таких населенных пунктах будет дорожать ускоренными темпами. Но цены не приобретут заградительный характер. Коррекция вверх произойдет вследствие увеличения ликвидности местной недвижимости благодаря расширению потенциальной целевой аудитории", — говорит управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

В свою очередь, создание спроса на жилье в обход дефицита новостроек поможет сдерживать внутреннюю миграцию населения в крупные мегаполисы. Повышение покупательной способности граждан на локальных рынках способно стимулировать развитие инфраструктуры и создать условия для прихода крупных девелоперов в будущем. Вместе с тем, стоит отметить, что финансовые организации могут ужесточить критерии оценки залоговых объектов, чтобы минимизировать риски при работе с жильем, имеющим значительную степень амортизации.

Реализация подобных мер поддержки потребует от банковского сектора высокой экспертизы при анализе технического состояния зданий. Долгосрочный эффект от расширения программы может проявиться в общем оживлении экономики малых городов и стабилизации демографической ситуации в регионах.