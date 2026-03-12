Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квадратные метры душат: ипотека превращает новоселье в финансовую ловушку с переплатой втрое
Давление на Telegram усиливается: у Роскомнадзора появился новый рычаг
Кресло жрёт бюджет как зверь: приём у стоматолога в миллионниках России взлетел до небес
Асфальтовый занавес поднимается: ключевые магистрали Благовещенска преобразятся до неузнаваемости
Листья тайги спрятали целую аптеку: сагаан-дали раскрывает более 50 соединений для борьбы с инфекциями
Охотский туман в квитанциях рассеивается: федеральный контроль фиксирует тарифы на тепло в Магадане
Сопки Приморья оживают в движении: круизная линия связывает Владивосток с берегами Камчатки
Квартиры на Арсеньева стоят без жильцов: администрация требует миллионы за задержку переселения на Камчатке
На Ближнем Востоке снова запускается знакомая схема — её финал уже однажды шокировал мир

Хрущевки меняют статус: эти новые правила поддержки делают жилье в регионах ликвидным товаром

Недвижимость

Российский рынок вторичной недвижимости готовится к масштабным изменениям на фоне новых инициатив по расширению льготных программ кредитования для многодетных семей. Ожидается, что государственная поддержка затронет жилой фонд в небольших населенных пунктах, где наблюдается дефицит новых строительных площадок.

Мужчина и женщина в квартире
Фото: Pravda by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина в квартире

В ближайшей перспективе жилые объекты в регионах с низкими темпами застройки начнут демонстрировать рост стоимости. Вместе с тем, эксперты полагают, что коррекция цен не станет критической для покупателей, так как потенциал удорожания старого фонда естественным образом ограничен физическим износом зданий. Стоит обратить внимание, что предоставление льготных условий в домах старше двадцати лет — сообщает Газета.Ru.

"Несомненно, жилье в таких населенных пунктах будет дорожать ускоренными темпами. Но цены не приобретут заградительный характер. Коррекция вверх произойдет вследствие увеличения ликвидности местной недвижимости благодаря расширению потенциальной целевой аудитории", — говорит управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

В свою очередь, создание спроса на жилье в обход дефицита новостроек поможет сдерживать внутреннюю миграцию населения в крупные мегаполисы. Повышение покупательной способности граждан на локальных рынках способно стимулировать развитие инфраструктуры и создать условия для прихода крупных девелоперов в будущем. Вместе с тем, стоит отметить, что финансовые организации могут ужесточить критерии оценки залоговых объектов, чтобы минимизировать риски при работе с жильем, имеющим значительную степень амортизации.

Реализация подобных мер поддержки потребует от банковского сектора высокой экспертизы при анализе технического состояния зданий. Долгосрочный эффект от расширения программы может проявиться в общем оживлении экономики малых городов и стабилизации демографической ситуации в регионах.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садоводство, цветоводство
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Красота и стиль
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Красота и стиль
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают Андрей Николаев
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Последние материалы
Готовая еда крадет завтраки: рестораны Калининграда ищут спасение в уникальных концепциях
Квадратные метры душат: ипотека превращает новоселье в финансовую ловушку с переплатой втрое
Давление на Telegram усиливается: у Роскомнадзора появился новый рычаг
Продукты в Карелии набирают цену как снежный ком: поставки бьют по карманам жителей
Кресло жрёт бюджет как зверь: приём у стоматолога в миллионниках России взлетел до небес
Асфальтовый занавес поднимается: ключевые магистрали Благовещенска преобразятся до неузнаваемости
Листья тайги спрятали целую аптеку: сагаан-дали раскрывает более 50 соединений для борьбы с инфекциями
Охотский туман в квитанциях рассеивается: федеральный контроль фиксирует тарифы на тепло в Магадане
Красота фасада рухнула: капремонт 2023 года не устоял перед карельскими ветрами
Хрущевки меняют статус: эти новые правила поддержки делают жилье в регионах ликвидным товаром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.