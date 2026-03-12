Свет в каждый дом, но не за любые деньги: как умные счётчики меняют жизнь в Тюмени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии на территории Тюменского региона демонстрирует стабильно высокие темпы развития. Масштабная модернизация охватила жилой сектор и промышленные объекты в нескольких автономных округах.

Электроэнергия
Фото: freepik.com by montypeter is licensed under Free More info
Электроэнергия

Технологическое обновление

Специалисты завершили установку более девяти тысяч современных приборов, которые позволяют полностью автоматизировать процесс передачи данных о потреблении ресурсов. В свою очередь, общие инвестиции в развитие электросетевого комплекса и замену устаревшего оборудования в отчетном периоде превысили 485 миллионов рублей, сообщает nashgorod.ru.

Автоматика приборов позволяет регистрировать отклонения напряжения и выявлять безучетное потребление электроэнергии. Все использованные устройства произведены в РФ и включены в реестр российской промышленной продукции.

Масштабы внедрения

Стоит отметить, что наибольшая концентрация новых устройств зафиксирована в Тюмени и прилегающих муниципальных образованиях, где было смонтировано свыше шести тысяч единиц техники. Вместе с тем расширение парка интеллектуальных счетчиков является ключевым инструментом для повышения прозрачности расчетов и минимизации рисков некорректных начислений для конечных потребителей.

Реализация долгосрочной программы позволила за последние пять лет интегрировать в единую информационную систему около 77 тысяч приборов учета. Подобный подход способствует качественному улучшению контроля за состоянием сетей и оптимизации процесса распределения энергетических мощностей в северных широтах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
