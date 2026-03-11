Золотые ключи от рабочего места: жилой фонд предприятий превращается в мощный магнит для молодёжи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Российский рынок труда предлагает несколько форматов обеспечения сотрудников жильем, включая социальный наем и предоставление объектов в безвозмездное пользование. Данные механизмы становятся ключевым инструментом удержания квалифицированных кадров в условиях растущей конкуренции за человеческий ресурс.

Ключи от квартиры
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева
Ключи от квартиры

Вместе с тем, наиболее развитую инфраструктуру корпоративной недвижимости демонстрируют предприятия оборонно-промышленного комплекса и сырьевого сектора. Стоит отметить, что крупные государственные корпорации внедряют долгосрочные программы аренды и создают современные общежития, которые становятся важной частью их кадровой политики. В свою очередь, в бюджетной сфере ситуация остается более сложной, так как специалисты часто вынуждены самостоятельно решать жилищный вопрос — сообщает Газета. Ru.

"Лучше всего система предоставления жилья работает в сырьевом секторе и в ОПК. Хуже всего — в бюджетной сфере и малом бизнесе. Учителя и врачи в регионах, особенно в сельских, часто остаются один на один с рынком", — говорит директор АНО "РИТОР" Борис Селецкий.

Основными сложностями при реализации таких программ остаются проблемы с инфраструктурой на выделенных участках и юридическая привязка сотрудника к конкретному месту работы. Наиболее перспективными для соискателей сейчас выглядят транспортное машиностроение и химическая промышленность, где стабильный госзаказ стимулирует бизнес активно инвестировать в строительство жилых фондов для персонала. Эффективным решением эксперты называют синергию региональных властей и частного капитала через субсидирование ипотечных ставок.

Механизмы поддержки через предоставление квадратных метров продолжают эволюционировать, приобретая формы льготной аренды с правом последующего выкупа. Подобная практика позволяет предприятиям закрывать кадровый дефицит, предлагая специалистам стабильность и социальную защищенность в долгосрочной перспективе.

Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
