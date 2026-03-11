Зелёная ловушка на шести сотках: высокий сорняк на участке может стоить владельцу целого состояния

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Российские эксперты и законодатели предупредили граждан о существенном ужесточении требований к содержанию загородной недвижимости в текущем сезоне. Особое внимание потенциальных покупателей и арендаторов обращают на необходимость детальной проверки юридической чистоты объектов перед совершением любых сделок.

Забор на участке
Фото: Pravda.ru by Федосеев Арсений, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Забор на участке

Юридические тонкости и штрафы

Вместе с тем, при приобретении участка новые владельцы теперь автоматически принимают на себя груз ответственности за все нарушения, допущенные прежними хозяевами. Наличие незарегистрированных капитальных строений или нецелевое использование земли может привести к серьезным финансовым потерям, о чем в беседе с журналистами сообщает Газета.Ru. Стоит отметить, что санкции за заросшие сорняками территории значительно выросли, а в ряде случаев закон предусматривает даже изъятие участка через судебные инстанции.

"Если вы купите участок с незарегистрированными капитальными строениями или с неразрешенным видом использования, вы автоматически принимаете на себя все проблемы предыдущего владельца. Штрафы за нецелевое использование или заросший борщевиком участок сейчас достигают 50 тысяч рублей, а в особых случаях землю могут и вовсе изъять через суд. На рынке появилось явление антиренты: многие дачи продаются значительно дешевле себестоимости, но остаются неликвидными", — говорит депутат Госдумы Никита Чаплин.

Сезон аренды и инвестиций

В свою очередь, аренда загородного дома позволяет избежать прямой уплаты земельного налога, однако требует не менее тщательного изучения документов на право собственности. Весенний период считается наиболее благоприятным для поиска оптимальных вариантов, так как рынок предлагает максимальный ассортимент объектов по сбалансированным ценам до начала пикового летнего спроса.

Специалисты фиксируют сохранение интереса к формату жилья "въезжай и живи", где покупатель получает полностью готовый к эксплуатации дом с мебелью и отделкой. Несмотря на наличие дисконтных предложений, достигающих 15% при грамотных переговорах, инвесторам следует проявлять осторожность из-за низкой ликвидности старого дачного фонда в удаленных локациях.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
