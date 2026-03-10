Денег нет, а жильё нужно: как сэкономить на первом взносе и не прогореть при покупке квартиры

Приобретение собственного жилья в 2026 году остается сложной задачей, особенно для молодых семей, сталкивающихся с барьером внушительного первоначального взноса. В условиях динамичной инфляции накопление требуемой суммы может затянуться на десятилетия.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Покупка квартиры

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин подчеркивает значимость ипотечных программ без стартового капитала как единственного способа приобрести недвижимость для определенных категорий граждан.

По мнению специалиста, такой подход позволяет эффективно распределить личные финансовые накопления, направив их на обустройство дома или создание резервного фонда вместо внесения аванса в банк. Однако за отсутствие накоплений приходится расплачиваться повышенными процентными ставками и жесткими требованиями к страхованию рисков, сообщает tmn.aif.ru.

Для минимизации кредитной нагрузки эксперты рекомендуют тщательно изучать предложения перед оформлением сделки. Как отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина, необходимо учитывать полную стоимость кредита, включая скрытые комиссии и условия раннего погашения, а также направлять запросы одновременно в несколько финансовых организаций. Помимо крупных банков, следует рассматривать специализированные жилищные программы или накопительные кооперативы как более стабильные инструменты покупки квартир.

Дальнейшее развитие сегмента ипотеки с нулевым взносом находится под пристальным вниманием регуляторов, стремящихся снизить риски закредитованности населения. Надежда Капустина предупреждает, что законодательные инициативы могут ужесточить контроль над схемами, где стартовый платеж формируется за счет параллельных потребительских кредитов, так как это негативно влияет на общий экономический баланс.

Рынок недвижимости будет вынужден подстраиваться под баланс интересов между социальной доступностью жилья и требованиями банковской безопасности.