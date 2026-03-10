Квартира кажется тесной: эти решения в интерьере незаметно крадут пространство

Темные оттенки в интерьере, неудачное оформление потолка и перегруженность комнаты мебелью могут визуально уменьшать пространство. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера, интерьерный психолог Ирина Макарова.

Макарова объяснила, что ключевую роль в восприятии пространства играет цветовая гамма интерьера. По ее словам, именно цвет способен сильнее всего влиять на то, как человек ощущает размеры помещения. Если в небольшой комнате использовать темные оттенки или неправильно распределить цветовые акценты, пространство может казаться более узким и визуально сжатым.

"Самое яркое оптическое влияние на человека оказывает цвет. Если пространство небольшое и мы неправильно работаем с цветом, оно визуально становится еще меньше. Например, если покрасить маленькую комнату в темный цвет — зеленый, синий или любой другой темный оттенок — возникает ощущение сдавленности и тяжести. Похожий эффект возникает и с потолком: если при низкой высоте сделать его темным, он начинает буквально давить и усиливает ощущение ограниченного пространства", — пояснила дизайнер.

Макарова также отметила, что на восприятие пространства влияет не только цвет, но и количество предметов в комнате. По ее словам, перегруженность мебелью и декором создает визуальное напряжение и мешает свободному восприятию помещения, из-за чего оно начинает казаться более тесным.

"Когда пространство сильно загромождено мебелью и предметами интерьера, человеку становится сложнее свободно передвигаться и пользоваться вещами. Из-за этого возникает ощущение, что места меньше, чем есть на самом деле. Если хочется, чтобы комната выглядела просторнее, лучше использовать светлые оттенки и единую спокойную палитру. Хорошо работают зеркальные элементы — например, зеркальные панели рядом с окном, которые отражают свет и визуально увеличивают пространство", — добавила дизайнер.

Она также рекомендовала использовать скрытые системы хранения и мебель, которая не выделяется на фоне стен. По ее словам, когда шкафы и другие элементы интерьера выполнены в цвет стен и визуально "растворяются" в пространстве, помещение воспринимается более легким и упорядоченным.