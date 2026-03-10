Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний загар оказался обманом: какую опасность скрывает золотистая кожа внутри организма
Хлеб, который не черствеет годами: воронежские учёные нашли рецепт вечной свежести
Ранние подъемы превращаются в пытку: как настроить биологические часы и легче просыпаться
Калининград живёт в режиме повышенной готовности: что делает регион нервным узлом Европы
Копить всю жизнь или забрать всё сразу: новые суммы для единовременной выплаты пенсионерам в 2026 году
Секрет идеальной фигуры Меган Фокс раскрыт: как изменилась внешность актрисы после родов
Стараются есть меньше, а вес не уходит: эта ошибка делает диету бесполезной
Шёлк сменили на робу: петербургские ателье теряют миллиарды, пока соседи шьют на износ
Правосудие в белых халатах: судебно-медицинская экспертиза ищет правду в истории потери ребенка

Квартира кажется тесной: эти решения в интерьере незаметно крадут пространство

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Темные оттенки в интерьере, неудачное оформление потолка и перегруженность комнаты мебелью могут визуально уменьшать пространство. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера, интерьерный психолог Ирина Макарова.

Индивидуальный подбор оттенка
Фото: Pravda.Ru by Ксения Ксения, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индивидуальный подбор оттенка

Макарова объяснила, что ключевую роль в восприятии пространства играет цветовая гамма интерьера. По ее словам, именно цвет способен сильнее всего влиять на то, как человек ощущает размеры помещения. Если в небольшой комнате использовать темные оттенки или неправильно распределить цветовые акценты, пространство может казаться более узким и визуально сжатым.

"Самое яркое оптическое влияние на человека оказывает цвет. Если пространство небольшое и мы неправильно работаем с цветом, оно визуально становится еще меньше. Например, если покрасить маленькую комнату в темный цвет — зеленый, синий или любой другой темный оттенок — возникает ощущение сдавленности и тяжести. Похожий эффект возникает и с потолком: если при низкой высоте сделать его темным, он начинает буквально давить и усиливает ощущение ограниченного пространства", — пояснила дизайнер.

Макарова также отметила, что на восприятие пространства влияет не только цвет, но и количество предметов в комнате. По ее словам, перегруженность мебелью и декором создает визуальное напряжение и мешает свободному восприятию помещения, из-за чего оно начинает казаться более тесным.

"Когда пространство сильно загромождено мебелью и предметами интерьера, человеку становится сложнее свободно передвигаться и пользоваться вещами. Из-за этого возникает ощущение, что места меньше, чем есть на самом деле. Если хочется, чтобы комната выглядела просторнее, лучше использовать светлые оттенки и единую спокойную палитру. Хорошо работают зеркальные элементы — например, зеркальные панели рядом с окном, которые отражают свет и визуально увеличивают пространство", — добавила дизайнер.

Она также рекомендовала использовать скрытые системы хранения и мебель, которая не выделяется на фоне стен. По ее словам, когда шкафы и другие элементы интерьера выполнены в цвет стен и визуально "растворяются" в пространстве, помещение воспринимается более легким и упорядоченным.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Мир. Новости мира
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Нефть
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Последние материалы
Летний загар оказался обманом: какую опасность скрывает золотистая кожа внутри организма
Хлеб, который не черствеет годами: воронежские учёные нашли рецепт вечной свежести
Гравитация вместо штанги: собственный вес тела превращает обычную квартиру в мощный фитнес-центр
Ранние подъемы превращаются в пытку: как настроить биологические часы и легче просыпаться
Квартира кажется тесной: эти решения в интерьере незаметно крадут пространство
Калининград живёт в режиме повышенной готовности: что делает регион нервным узлом Европы
Копить всю жизнь или забрать всё сразу: новые суммы для единовременной выплаты пенсионерам в 2026 году
Секрет идеальной фигуры Меган Фокс раскрыт: как изменилась внешность актрисы после родов
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил
Жемчужина Пскова светит новыми красками: завершение работ по восстановлению Церкви Николы со Усохи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.