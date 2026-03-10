Кошелёк под защитой закона: государственные льготы обнуляют траты на капитальный ремонт жилья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Российское законодательство предусматривает четкие правила освобождения отдельных категорий граждан от финансовой нагрузки по содержанию жилищного фонда. Обязанность по перечислению средств на капремонт ложится на владельцев недвижимости, однако для ряда социальных групп предусмотрены значительные преференции.

Пожилые люди на обучении
Пожилые люди на обучении

Порядок предоставления льгот и компенсаций

Жители аварийных зданий или домов, официально признанных подлежащими сносу, полностью освобождаются от необходимости внесения средств в соответствующие фонды. Стоит отметить, что компенсационный механизм подразумевает первоначальную оплату квитанции в полном объеме с последующим возвратом части средств. Пенсионеры, достигшие восьмидесятилетнего возраста, могут рассчитывать на полное возмещение затрат, сообщает Газета.Ru.

"Пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать на стопроцентную компенсацию взносов. Для пенсионеров старше 70 лет, а также инвалидов I и II групп и ветеранов боевых действий предусмотрена компенсация в размере 50%. Эти льготы чаще всего предоставляются не в виде освобождения от платежа, а как возврат средств через органы социальной защиты", — говорит бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

Особенности оплаты в новых домах

Вместе с тем владельцы квартир в недавно возведенных объектах часто пользуются правом на временное освобождение от взносов в рамках региональных программ. В свою очередь, собственники вправе самостоятельно выбирать способ накопления средств, отдавая предпочтение специальному счету дома для обеспечения максимальной прозрачности финансовых потоков.

Эффективное использование льготных программ требует от граждан своевременного информирования органов социальной защиты населения. Процесс возврата денежных средств регламентируется на региональном уровне, что позволяет учитывать локальные особенности жилищной политики и обеспечивать адресную поддержку наиболее уязвимых слоев общества.

