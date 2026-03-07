Стены молодеют — а площади тают: рынок аренды в Перми резко ушёл в отрыв от обычных продаж

Рынок долгосрочной аренды в Перми демонстрирует существенные структурные отличия от сектора вторичных продаж жилой недвижимости. Эксперты зафиксировали значительный перекос в сторону компактных форматов жилья, предназначенных для временного проживания.
В краевой столице однокомнатные квартиры и студии формируют более половины арендного предложения, в то время как многокомнатные объекты чаще выставляются на продажу. Вместе с тем средний возраст зданий, в которых предлагается съемное жилье, оказывается заметно ниже показателей вторичного рынка за счет активного вовлечения современных новостроек в инвестиционный оборот — сообщает properm.ru.
"Квартиры, предлагаемые в аренду, отличаются от продаваемых на вторичном рынке по количеству комнат, качеству ремонта, возрасту дома. Предложение подстраивается под особенности спроса. Однушка с хорошим ремонтом в современном ЖК скорее найдет арендатора, чем трешка в хрущевке с минимальной косметикой", — говорит аналитик Елена Бобровская.
Стоит отметить, что арендные лоты значительно превосходят объекты на продажу по уровню отделочных работ и общему состоянию интерьера. В свою очередь, доля квартир с евроремонтом среди съемного жилья в Перми в два раза выше аналогичного показателя на вторичке, в то время как неподготовленные к проживанию объекты практически отсутствуют в сегменте найма.
Существующая динамика подтверждает общероссийский тренд на приобретение малогабаритной недвижимости в новых жилых комплексах именно для извлечения рентного дохода. Вторичный рынок города сохраняет ориентацию на семейных покупателей, предпочитающих просторные площади в домах советской и постсоветской постройки.
Задержание курьеров с миллионами долларов и золотом на границе Европы спровоцировало дипломатический скандал и обвинения в махинациях теневого сектора экономики.