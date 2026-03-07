Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дозаправка ради спасения: самолет с тюменцами совершил неожиданный крюк ради обхода закрытого неба
Телефон перестанет быть карманным начальником: одна настройка ставит границу работе
Поющие струны души: легенда о трёх гениях в театре Ромэн
Чат вдруг превращается в диктофон: почему голосовые слушают, закатывая глаза
Долги по ЖКУ превращаются в судебные приказы — один нюанс может неприятно удивить
Весна выставляет счёт за зимние бокалы: привычный антистресс даёт обратный удар
Ошибку в платёжке могут не оспорить: новая система отбивает желание идти в суд
Энергетический прорыв Тувы: как новая программа собирается изменить жизнь в суровых селах
Мерзлота в тисках тепла: как города Арктики выживают, когда земля уходит из-под ног

Стены молодеют — а площади тают: рынок аренды в Перми резко ушёл в отрыв от обычных продаж

Недвижимость

Рынок долгосрочной аренды в Перми демонстрирует существенные структурные отличия от сектора вторичных продаж жилой недвижимости. Эксперты зафиксировали значительный перекос в сторону компактных форматов жилья, предназначенных для временного проживания.

Пермь
Фото: openverse.org by Latitude, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пермь

Особенности жилого фонда и планировок

В краевой столице однокомнатные квартиры и студии формируют более половины арендного предложения, в то время как многокомнатные объекты чаще выставляются на продажу. Вместе с тем средний возраст зданий, в которых предлагается съемное жилье, оказывается заметно ниже показателей вторичного рынка за счет активного вовлечения современных новостроек в инвестиционный оборот — сообщает properm.ru.

"Квартиры, предлагаемые в аренду, отличаются от продаваемых на вторичном рынке по количеству комнат, качеству ремонта, возрасту дома. Предложение подстраивается под особенности спроса. Однушка с хорошим ремонтом в современном ЖК скорее найдет арендатора, чем трешка в хрущевке с минимальной косметикой", — говорит аналитик Елена Бобровская.

Качественные характеристики интерьеров

Стоит отметить, что арендные лоты значительно превосходят объекты на продажу по уровню отделочных работ и общему состоянию интерьера. В свою очередь, доля квартир с евроремонтом среди съемного жилья в Перми в два раза выше аналогичного показателя на вторичке, в то время как неподготовленные к проживанию объекты практически отсутствуют в сегменте найма.

Существующая динамика подтверждает общероссийский тренд на приобретение малогабаритной недвижимости в новых жилых комплексах именно для извлечения рентного дохода. Вторичный рынок города сохраняет ориентацию на семейных покупателей, предпочитающих просторные площади в домах советской и постсоветской постройки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Нефть
Российскую нефть перестали продавать со скидками
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Наука и техника
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
12 оттенков, что диктуют стиль весны и лета: мода выбирает новые символы свободы
Красота и стиль
12 оттенков, что диктуют стиль весны и лета: мода выбирает новые символы свободы
Популярное
Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева

Задержание курьеров с миллионами долларов и золотом на границе Европы спровоцировало дипломатический скандал и обвинения в махинациях теневого сектора экономики.

Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева
Пустые хранилища и полные баки проблем: топливный резерв Штатов больше не спасает экономику
Пустые хранилища и полные баки проблем: топливный резерв Штатов больше не спасает экономику
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Миллиарды застыли на пороховой бочке: крупнейшие совместные проекты России с Ираном повисли на волоске
Железный землерой СССР: БТМ-3 превращает грунт в идеальную траншею всего за один час Сергей Милешкин Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков
Золотые киловатты под Питером: счета за свет в 100 000 рублей превратили жизнь людей в кошмар
Железный землерой СССР: БТМ-3 превращает грунт в идеальную траншею всего за один час
Миражи большой войны: за странными новостями о дронах в Нахичевани скрывается опасный сценарий
Миражи большой войны: за странными новостями о дронах в Нахичевани скрывается опасный сценарий
Последние материалы
Стены молодеют — а площади тают: рынок аренды в Перми резко ушёл в отрыв от обычных продаж
Дозаправка ради спасения: самолет с тюменцами совершил неожиданный крюк ради обхода закрытого неба
8 марта: Международный женский день, начало нэпа и вьетнамской войны
Дыхание Амура меняет ритм: в Хабаровске начинают стройку века ради миллиона квадратов жилья
Университеты добавляют три кита: на чём теперь будут держаться дипломы студентов
Фальшивое письмо от налоговой выдает мелочь в адресе: проверка занимает пару секунд
Скрытый корсет организма: глубокие мышцы кора удерживают позвоночник без лишних усилий
Пыль столбом и грязь по колено уходят в прошлое: окраина столицы Калмыкии дождалась перемен
Мясная география с секретом: ценники в соседних городах Ростовской области внезапно разошлись на сотню
Тюменская грация на пике: Ева Кононова покорила судей идеальной программой с обручем на национальном турнире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.