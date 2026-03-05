Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тротуары больше не будут прежними: власти ужесточают контроль за самым быстрорастущим видом транспорта
Море вносит правки в дипломатию: Северный флот делает то, что не могут переговоры
Сахарный удар превращается в пользу: эти особые сладости насыщают кровь энергией и берегут кишечник
Сессия под прицелом хакеров: как привычные файлы в браузере становятся ключом к аккаунту
Когда папки на столе растут быстрее учеников — школа рискует потерять главное
Черноморский флот берёт акваторию в кольцо: на воду выходят новые хищники
Машина исчезнет за минуты: в Перми предупредили о новой опасности для парковки
На набережной Петербурга поселился неожиданный гость: горожан попросили держаться подальше
Цифровой сундук с сокровищами: доступ к единой базе может дать то, что добывали годами

Розетка грабит в открытую: эти ошибки систем учёта заставляют собственников платить за чужие сбои

Недвижимость

Жители дачных кооперативов Сургута столкнулись с резким увеличением стоимости электроэнергии в весенних квитанциях. В некоторых товариществах суммы за февральское потребление достигли критических отметк в 130 тысяч рублей.

Дачный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дачный дом

Кризис энергопотребления в СНТ

Ситуация обострилась из-за суровых зимних условий и отсутствия альтернативных источников отопления, что вынудило владельцев участков использовать электрические приборы на полную мощность. Вместе с тем, многие собственники столкнулись с техническими сбоями в работе автоматизированных систем учета, которые не передали показания вовремя, что привело к начислениям по повышенным диапазонам потребления. Стоит отметить, что для корректировки счетов гражданам приходится самостоятельно заказывать детализацию в ресурсоснабжающих организациях и доказывать отсутствие иных способов обогрева жилья — сообщает сайт muksun.fm.

Туманные горизонты газификации

Вопрос проведения газопровода в садовые товарищества, который мог бы существенно снизить нагрузку на электросети, на данный момент остается в стадии административного согласования. В свою очередь, муниципальные власти инициировали анкетирование среди председателей кооперативов для оценки технической возможности подключения территорий. В настоящее время ведется разработка гидравлических расчетов систем газораспределения, однако конкретные сроки реализации дорожной карты пока не определены.

Дачники Сургута продолжают массово собирать подписи под обращениями в профильные ведомства, надеясь на ускорение процесса газификации. Несмотря на планы по строительству новых распределительных подстанций, жители опасаются, что модернизация электросетей без перехода на газ приведет к очередному витку роста тарифов в долгосрочной перспективе.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Красота и стиль
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Мир. Новости мира
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Популярное
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.

На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара Олег Артюков Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Масштаб конфликта меняется: что на самом деле грозит Ирану после слов генсека НАТО
Секретная Волга от КГБ: взлетевшее купе с японским двигателем 2JZ-GE за 4 миллиона рублей
Секретная Волга от КГБ: взлетевшее купе с японским двигателем 2JZ-GE за 4 миллиона рублей
Последние материалы
Розетка грабит в открытую: эти ошибки систем учёта заставляют собственников платить за чужие сбои
Лужи и суета замедляют ход: весенние факторы усиливают трафик в столице перед 8 марта
Сессия под прицелом хакеров: как привычные файлы в браузере становятся ключом к аккаунту
Когда папки на столе растут быстрее учеников — школа рискует потерять главное
6 марта: Травиата, джаз и победа над жаром
Черноморский флот берёт акваторию в кольцо: на воду выходят новые хищники
Волосы встанут у корней без пенки и лака: один трюк с феном даёт объём за 5 минут
Белое безумие захватило Южный Урал: регион подсчитывает убытки от рекордных мартовских снегопадов
Тихая гавань штормит: ростовская недвижимость внезапно свернула с пути бесконечного роста
Машина исчезнет за минуты: в Перми предупредили о новой опасности для парковки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.