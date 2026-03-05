Розетка грабит в открытую: эти ошибки систем учёта заставляют собственников платить за чужие сбои

Жители дачных кооперативов Сургута столкнулись с резким увеличением стоимости электроэнергии в весенних квитанциях. В некоторых товариществах суммы за февральское потребление достигли критических отметк в 130 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дачный дом

Кризис энергопотребления в СНТ

Ситуация обострилась из-за суровых зимних условий и отсутствия альтернативных источников отопления, что вынудило владельцев участков использовать электрические приборы на полную мощность. Вместе с тем, многие собственники столкнулись с техническими сбоями в работе автоматизированных систем учета, которые не передали показания вовремя, что привело к начислениям по повышенным диапазонам потребления. Стоит отметить, что для корректировки счетов гражданам приходится самостоятельно заказывать детализацию в ресурсоснабжающих организациях и доказывать отсутствие иных способов обогрева жилья — сообщает сайт muksun.fm.

Туманные горизонты газификации

Вопрос проведения газопровода в садовые товарищества, который мог бы существенно снизить нагрузку на электросети, на данный момент остается в стадии административного согласования. В свою очередь, муниципальные власти инициировали анкетирование среди председателей кооперативов для оценки технической возможности подключения территорий. В настоящее время ведется разработка гидравлических расчетов систем газораспределения, однако конкретные сроки реализации дорожной карты пока не определены.

Дачники Сургута продолжают массово собирать подписи под обращениями в профильные ведомства, надеясь на ускорение процесса газификации. Несмотря на планы по строительству новых распределительных подстанций, жители опасаются, что модернизация электросетей без перехода на газ приведет к очередному витку роста тарифов в долгосрочной перспективе.