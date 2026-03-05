Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В приложении Лада, у подъезда Kia: новый закон о такси в Тюмени уже пошёл не по плану
Феномены глобального потепления и снегопадов: как меняются привычные сроки активности опасных насекомых
Тело уходит в режим экономии: почему избыточная худоба заставляет организм забыть о продолжении рода
Трудовые мигранты накормили Кузбасс деньгами: сколько налогов ушло в бюджет за год
Калининград вскрыл больше, чем спор о пятой колонне: дальше — неловкая правда
США и Израиль приподняли крышку ящика Пандоры: атака на Иран может запустить новую гонку
Персидский залив кипит — США не делают следующий ход: цена шага слишком велика
Образовательный стандарт как броня: почему школы увиливают от живых разговоров
Война начинает стирать красные линии: в Иране могут иначе взглянуть на ядерное оружие

На рынке жилой недвижимости — редкая скидка: подешевел сегмент, который обычно только растёт

Недвижимость

На первичном рынке жилья в российских городах-миллионниках трехкомнатные квартиры в феврале стали единственным сегментом с заметным снижением цен, в то время как однокомнатные и двухкомнатные продолжили дорожать. По данным тематического поиска Яндекса по квартирам, медианная стоимость трешек упала на 0,7% до 15 млн рублей, тогда как однушки выросли на 0,8% до 8,2 млн рублей, а двушки - на 0,2% до 11,6 млн рублей. Это снижение отражает антропологические предпочтения семей к просторным пространствам, где физика жилой среды способствует гармоничному распределению нагрузок в повседневной жизни.

новостройка
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
новостройка

Падение цен на трехкомнатные квартиры зафиксировано в девяти из 16 городов-миллионников, с стагнацией в двух мегаполисах. Наибольшее снижение произошло в Красноярске (-5,6% до 10,4 млн рублей) из-за ухода дорогих лотов, в Новосибирске (-4,4% до 11,4 млн рублей) и Челябинске (-3,5% до 12,3 млн рублей). В Москве и Санкт-Петербурге цены опустились на 1,9% — до 39,5 млн и 28,5 млн рублей соответственно, также подешевели лоты в Уфе, Краснодаре, Волгограде и Перми, сообщает Газета.Ru.

Где трехкомнатные квартиры подорожали и динамика других сегментов

Вопреки общему тренду, в Ростове-на-Дону трехкомнатные квартиры выросли на 6,6% до 11,4 млн рублей из-за вымывания бюджетных вариантов, в Казани и Екатеринбурге — на 2%, в Воронеже — 1,9%, в Нижнем Новгороде — 1,6%. Для однокомнатных квартир снижение отметили в Омске (-3% до 6,4 млн рублей), Санкт-Петербурге (-2,1% до 11,5 млн рублей) и Челябинске, но рост лидировал в Волгограде (+4,4%). Биохимия комфорта подчеркивает, как такие колебания влияют на стрессовые гормоны в урбанистических анклавах.

Двухкомнатные квартиры подешевели в семи городах: в Красноярске (-2,8% до 8 млн рублей), Волгограде и Челябинске (по -2,4%), Краснодаре, Новосибирске, Перми и Санкт-Петербурге. Рост возглавили Ростов-на-Дону (+4,8% до 9,6 млн рублей), Воронеж (+4,3%) и Самара (+2,3%), с стагнацией в Москве и Уфе. Антропология жилья объясняет эти сдвиги миграционными потоками и эволюцией семейных структур в мегаполисах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Мир. Новости мира
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Новости Казани
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Популярное
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты

Столкновение на Ближнем Востоке переросло в фазу экзистенциальной борьбы, где экономические последствия могут оказаться разрушительнее прямых ударов ракет.

Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара Олег Артюков Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Европа до пирамид уже строила мегаполисы: странная деталь в этих городах сбивает с толку
Эти ошибки на кухне начинают бесить через месяц после ремонта: дизайнеры назвали главные
Призраки асимметричной войны: техника «Хатам аль-Анбия» лишает американское командование зрения
Тело уходит в режим экономии: почему избыточная худоба заставляет организм забыть о продолжении рода
Трудовые мигранты накормили Кузбасс деньгами: сколько налогов ушло в бюджет за год
Пять минут для королевской статности: эта ежедневная привычка заменяет часы изнурительных тренировок
Калининград вскрыл больше, чем спор о пятой колонне: дальше — неловкая правда
Не просто пятно на ногте: эта скрытая инфекция превращает стопу в постоянный очаг воспаления
США и Израиль приподняли крышку ящика Пандоры: атака на Иран может запустить новую гонку
Персидский залив кипит — США не делают следующий ход: цена шага слишком велика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.