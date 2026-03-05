На рынке жилой недвижимости — редкая скидка: подешевел сегмент, который обычно только растёт

На первичном рынке жилья в российских городах-миллионниках трехкомнатные квартиры в феврале стали единственным сегментом с заметным снижением цен, в то время как однокомнатные и двухкомнатные продолжили дорожать. По данным тематического поиска Яндекса по квартирам, медианная стоимость трешек упала на 0,7% до 15 млн рублей, тогда как однушки выросли на 0,8% до 8,2 млн рублей, а двушки - на 0,2% до 11,6 млн рублей. Это снижение отражает антропологические предпочтения семей к просторным пространствам, где физика жилой среды способствует гармоничному распределению нагрузок в повседневной жизни.

Падение цен на трехкомнатные квартиры зафиксировано в девяти из 16 городов-миллионников, с стагнацией в двух мегаполисах. Наибольшее снижение произошло в Красноярске (-5,6% до 10,4 млн рублей) из-за ухода дорогих лотов, в Новосибирске (-4,4% до 11,4 млн рублей) и Челябинске (-3,5% до 12,3 млн рублей). В Москве и Санкт-Петербурге цены опустились на 1,9% — до 39,5 млн и 28,5 млн рублей соответственно, также подешевели лоты в Уфе, Краснодаре, Волгограде и Перми, сообщает Газета.Ru.

Где трехкомнатные квартиры подорожали и динамика других сегментов

Вопреки общему тренду, в Ростове-на-Дону трехкомнатные квартиры выросли на 6,6% до 11,4 млн рублей из-за вымывания бюджетных вариантов, в Казани и Екатеринбурге — на 2%, в Воронеже — 1,9%, в Нижнем Новгороде — 1,6%. Для однокомнатных квартир снижение отметили в Омске (-3% до 6,4 млн рублей), Санкт-Петербурге (-2,1% до 11,5 млн рублей) и Челябинске, но рост лидировал в Волгограде (+4,4%). Биохимия комфорта подчеркивает, как такие колебания влияют на стрессовые гормоны в урбанистических анклавах.

Двухкомнатные квартиры подешевели в семи городах: в Красноярске (-2,8% до 8 млн рублей), Волгограде и Челябинске (по -2,4%), Краснодаре, Новосибирске, Перми и Санкт-Петербурге. Рост возглавили Ростов-на-Дону (+4,8% до 9,6 млн рублей), Воронеж (+4,3%) и Самара (+2,3%), с стагнацией в Москве и Уфе. Антропология жилья объясняет эти сдвиги миграционными потоками и эволюцией семейных структур в мегаполисах.