Балконы станут роскошью? В 2026 году остекление взлетает в цене, и цифры уже пугают

Российский рынок светопрозрачных конструкций готовится к новому витку инфляционного давления, который напрямую отразится на сметах по благоустройству жилья. Аналитики прогнозируют, что в 2026 году стоимость остекления типового балкона увеличится в среднем на 10-15% по сравнению с показателями текущего сезона. Основными триггерами роста цен станут макроэкономические факторы, включая удорожание логистики и сырьевых компонентов, необходимых для производства высокотехнологичных профилей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кабинет на балконе с панорамными окнами

По предварительным расчетам, модернизация лоджии площадью от 3 до 5 квадратных метров подорожает примерно на 10 тысяч рублей. Если в 2025 году средний чек за подобные работы составлял около 90 тысяч, то уже через год потребителям придется закладывать в бюджет не менее 100 тысяч рублей. Как сообщает издание Газета. Ru со ссылкой на руководителя маркетинга и рекламы компании MELKE Никиту Петюшина, динамика цен неразрывно связана с общим состоянием экономики и предполагаемой налоговой нагрузкой.

Дополнительное давление на прайс-листы окажет потенциальное повышение НДС до 22%, что может прибавить к конечной стоимости продукции еще до 2%. Специалист подчеркнул, что экономия на качестве систем чревата потерей теплоизоляции, при этом более половины новоселов меняют штатные окна в первые пять лет после переезда.

"Удорожание стоимости остекления напрямую коррелирует с экономической ситуацией. Кроме этого, на конечную цену влияет повышение НДС до 22%. Это увеличит налоговую нагрузку на производителей и может добавить к стоимости продукции еще 1-2%. От качества оконных систем зависят тепло- и шумоизоляция в квартире и доме", — отмечает Петюшин.

Тенденции потребительского поведения также меняются: в мегаполисах первичный спрос падает, уступая место качественному обновлению старых конструкций. По словам эксперта, в Москве растет интерес к эстетике — алюминиевым рамам и цветным интерьерным решениям. В то же время в регионах сохраняется стабильный запрос на классическое функциональное остекление, несмотря на общее ускорение инфляционных процессов в строительном секторе.