Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роботы вместо людей или мигранты в белых халатах: будущее экономики зависит от одного выбора
Дарственная на квартиру может стать ловушкой: какие скрытые камни таят в себе договоры дарения
Военное партнёрство России и Ирана дало резкий эффект — новые разработки уже в деле
Внутренние границы, которые опаснее внешних: что происходит в Палестинской автономии
Давление на Иран сработало наоборот: после этого шага США остались без манёвра
Попытка обезглавить Иран сорвалась — произошло то, чего не смогли просчитать
Ракеты и дроны США не бесконечны? Вот сколько продлится давление на Иран
Камни заговорили спустя тысячи лет: в степях Хакасии нашли плиты с застывшими сценами охоты
Чёрное золото стало чёрной дырой для денег: почему нефть Венесуэлы работает в минус

Столица отдыхает, а регион на коне: этот уральский город щелкает московские квартиры как орешки

Недвижимость

Трансформация локальных рынков недвижимости в России демонстрирует любопытный антропологический и экономический сдвиг: инвестиционная привлекательность регионов начинает обходить показатели признанных мегаполисов. В условиях текущей конъюнктуры краткосрочная аренда жилья в индустриальных центрах, таких как Пермь, превратилась в высокоэффективный финансовый инструмент, опережающий по доходности даже курортный Сочи. Феномен объясняется уникальным сочетанием доступного порога входа в актив и стабильного спроса, что позволяет владельцам недвижимости извлекать максимальную выгоду из каждого квадратного метра.

Закат в окнах дома
Фото: unsplash.com by Ximin Lin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Закат в окнах дома

Экономическая рентабельность региональных активов

Согласно актуальным аналитическим данным, доходность от посуточной сдачи однокомнатных квартир в Перми достигла впечатляющих 12% годовых, что создает резкий контраст на фоне московских 6% или петербургских 7%. Столь существенный разрыв обусловлен умеренной стоимостью первичного актива, ведь средний чек на приобретение жилья здесь в несколько раз ниже столичных показателей, в то время как арендные ставки сохраняют конкурентоспособный уровень. Подобная стратегия управления капиталом оказывается эффективнее долгосрочного найма даже при условии, что объект остается вакантным половину календарного времени.

Нюансы операционного управления и рыночные риски

Несмотря на высокую математическую привлекательность, эксперты призывают рассматривать краткосрочную аренду не как пассивное накопление, а как полноценную бизнес-модель, требующую вовлеченности в логистические процессы. Владельцу необходимо обеспечивать безупречный сервис, включающий профессиональный клининг, эффективный маркетинг на цифровых платформах и оперативное взаимодействие с гостями в режиме реального времени. Примечательно, что волатильность доходов в этом сегменте выше, а за последний год общая доходность в регионе показала незначительную коррекцию, снизившись на доли процента на фоне общего насыщения рынка.

Дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от динамики цен на строящееся жилье и активности локальных инвесторов, которые продолжают проявлять интерес к расширению своих портфелей. На фоне роста количества дольщиков и увеличения медианной стоимости объектов, порог входа в бизнес постепенно повышается, заставляя игроков рынка более щепетильно подходить к выбору локаций и форматов жилья. Таким образом, региональный рынок недвижимости сегодня становится ареной для прагматичных стратегий, где холодный расчет побеждает традиционную ставку на столичный престиж. Об этом сообщает properm.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Новости Кудымкара
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Семь гортензий, превращающих участок в облако роскоши: эти сорта покоряют с первого цветения
Семь гортензий, превращающих участок в облако роскоши: эти сорта покоряют с первого цветения
Последние материалы
Роботы вместо людей или мигранты в белых халатах: будущее экономики зависит от одного выбора
Весенние тайны пиона: пять важнейших шагов для яркого и обильного цветения на вашем участке
Весна отключила скуку в гардеробе: неожиданное решение, которое освежает любой образ
Дарственная на квартиру может стать ловушкой: какие скрытые камни таят в себе договоры дарения
Светящийся вор в спальне: как телефон под подушкой мешает телу запустить ночное восстановление
Столица отдыхает, а регион на коне: этот уральский город щелкает московские квартиры как орешки
Нейросети как магия для обновления интерьера: забудьте о сложностях, ведь даже без опыта успех гарантирован
Военное партнёрство России и Ирана дало резкий эффект — новые разработки уже в деле
Тайна семейного рецепта: маринованная скумбрия, которая покоряет вкусом и простотой приготовления
Беда подкралась незаметно: 5 признаков, что ваша машина не переживёт весну без ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.