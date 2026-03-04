Столица отдыхает, а регион на коне: этот уральский город щелкает московские квартиры как орешки

Трансформация локальных рынков недвижимости в России демонстрирует любопытный антропологический и экономический сдвиг: инвестиционная привлекательность регионов начинает обходить показатели признанных мегаполисов. В условиях текущей конъюнктуры краткосрочная аренда жилья в индустриальных центрах, таких как Пермь, превратилась в высокоэффективный финансовый инструмент, опережающий по доходности даже курортный Сочи. Феномен объясняется уникальным сочетанием доступного порога входа в актив и стабильного спроса, что позволяет владельцам недвижимости извлекать максимальную выгоду из каждого квадратного метра.
Согласно актуальным аналитическим данным, доходность от посуточной сдачи однокомнатных квартир в Перми достигла впечатляющих 12% годовых, что создает резкий контраст на фоне московских 6% или петербургских 7%. Столь существенный разрыв обусловлен умеренной стоимостью первичного актива, ведь средний чек на приобретение жилья здесь в несколько раз ниже столичных показателей, в то время как арендные ставки сохраняют конкурентоспособный уровень. Подобная стратегия управления капиталом оказывается эффективнее долгосрочного найма даже при условии, что объект остается вакантным половину календарного времени.
Несмотря на высокую математическую привлекательность, эксперты призывают рассматривать краткосрочную аренду не как пассивное накопление, а как полноценную бизнес-модель, требующую вовлеченности в логистические процессы. Владельцу необходимо обеспечивать безупречный сервис, включающий профессиональный клининг, эффективный маркетинг на цифровых платформах и оперативное взаимодействие с гостями в режиме реального времени. Примечательно, что волатильность доходов в этом сегменте выше, а за последний год общая доходность в регионе показала незначительную коррекцию, снизившись на доли процента на фоне общего насыщения рынка.
Дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от динамики цен на строящееся жилье и активности локальных инвесторов, которые продолжают проявлять интерес к расширению своих портфелей. На фоне роста количества дольщиков и увеличения медианной стоимости объектов, порог входа в бизнес постепенно повышается, заставляя игроков рынка более щепетильно подходить к выбору локаций и форматов жилья. Таким образом, региональный рынок недвижимости сегодня становится ареной для прагматичных стратегий, где холодный расчет побеждает традиционную ставку на столичный престиж. Об этом сообщает properm.ru.
