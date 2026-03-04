Дарственная на квартиру может стать ловушкой: какие скрытые камни таят в себе договоры дарения

При оформлении дарственной на квартиру важно заранее учесть обязательные доли в наследстве и возможные притязания родственников, иначе суд признает документ недействительным. Юрист, доцент Академии адвокатуры и нотариата Юрий Капштык подчеркнул необходимость тщательной проверки. Игнорирование этих аспектов часто приводит к судебным разбирательствам и перераспределению имущества.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Дарственная на квартиру

В первую очередь следует убедиться в отсутствии лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

"Это люди с ограниченными возможностями, находящиеся под опекой, инвалиды по состоянию здоровья, престарелые родители на иждивении. Однозначно на них должна быть учтена обязательная доля. Так определяет Гражданский кодекс в разделе о наследстве", — пояснил Капштык.

По его словам, особое внимание уделяют недвижимости, купленной с использованием материнского капитала, а также проверяют наличие залогов или обременений.

Юрист отметил, что ранее зарегистрированные права или незарегистрированные договоры часто становятся причиной споров. Необходимо подтвердить документами отсутствие других сделок по отчуждению имущества, включая договоры ренты. Капштык привел пример, когда женщина заключила несколько таких договоров, но они не были зарегистрированы, что привело к проблемам. Об этом сообщает MoneyTimes.

Кроме того, правовед рекомендует одаряемому тщательно изучить все риски, включая права ранее зарегистрированных родственников, например, находившихся в местах лишения свободы. Такие случаи нередко заканчиваются отменой дарственной через суд. Предварительная проверка минимизирует вероятность оспаривания договора дарения.