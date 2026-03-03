Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клеточные электростанции на диете: этот секрет выживания медведя может спасти лежачих пациентов
Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью - ротозейством… - писала газета Вечерняя Москва 4 марта 1953 года
Базы США в Персидском заливе под огнём — реакция арабского мира ломает шаблон
Стабильность оси под угрозой: уходящий спутник может лишить планету привычной смены времен года
Партнер БРИКС тонет в беде: иранская кампания США разоблачила агрессию Израиля против соседей
Иран готовит болезненный ответ США: конфликту предрекли новый опасный виток
Пресс — железный, спина — в порядке: как тренировать мышцы кора без риска для поясницы
Театр на Малой Ордынке приглашает на спектакли в марте: весна пришла, весне дорогу
Иран потерял ключевые фигуры — но не рухнул: главный просчёт противников

Правда о начислениях в квитанциях ЖКХ: как избежать переплат и не попасть в ловушку неправильных расчетов

Недвижимость

Жители Ставропольского края все чаще жалуются на завышенные суммы в квитанциях за услуги ЖКХ, где начисления не соответствуют показаниям счетчиков. В региональной Госжилинспекции объяснили причины таких расхождений и дали рекомендации, как не переплачивать. Основная проблема — несвоевременная передача данных с приборов учета.

Обсуждение оплаты ЖКХ
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Обсуждение оплаты ЖКХ

Почему возникают переплаты

Если в квартире или доме установлен исправный счетчик, плата рассчитывается строго по его показаниям, согласно законодательству. Однако при опоздании с передачей данных до 25 числа месяца начисления производятся по среднему потреблению за несколько месяцев. После трех таких периодов расчет переходит на нормативы, которые обычно превышают реальный расход.

Как передавать показания своевременно

Для избежания переплат важно регулярно отправлять данные через удобные каналы: онлайн-сервисы или по телефону. В случае ошибки житель может запросить проверку у исполнителя услуг, после чего составляется акт и проводится перерасчет. Это позволит скорректировать платежи по фактическим показаниям. Об этом сообщает newstracker.ru.

Тарифы на ЖКУ в Ставропольском крае выросли в январе 2026 года, что вызвало резонанс и внимание прокуратуры. Очередное повышение ожидается осенью, поэтому контроль за квитанциями особенно актуален.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Садоводство, цветоводство
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Семь гортензий, превращающих участок в облако роскоши: эти сорта покоряют с первого цветения
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Последние материалы
Модель, которая обладает балансом цены и качества: как это авто удерживается в топе продаж в России
Правда о начислениях в квитанциях ЖКХ: как избежать переплат и не попасть в ловушку неправильных расчетов
Клеточные электростанции на диете: этот секрет выживания медведя может спасти лежачих пациентов
Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью - ротозейством… - писала газета Вечерняя Москва 4 марта 1953 года
Медовый торт, от которого невозможно оторваться: рецепт, который станет вашим фирменным блюдом
Базы США в Персидском заливе под огнём — реакция арабского мира ломает шаблон
Дыхание земли через чешуйки: этот лесной материал создает идеальный дренаж для капризных культур
Стабильность оси под угрозой: уходящий спутник может лишить планету привычной смены времен года
4 марта: Маньяк, Федеральное бюро расследований и Лебединое озеро
Ядерный шантаж и новые войны: Макрон против США — почему Европа в опасности?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.