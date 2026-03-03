Правда о начислениях в квитанциях ЖКХ: как избежать переплат и не попасть в ловушку неправильных расчетов

Жители Ставропольского края все чаще жалуются на завышенные суммы в квитанциях за услуги ЖКХ, где начисления не соответствуют показаниям счетчиков. В региональной Госжилинспекции объяснили причины таких расхождений и дали рекомендации, как не переплачивать. Основная проблема — несвоевременная передача данных с приборов учета.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Обсуждение оплаты ЖКХ

Почему возникают переплаты

Если в квартире или доме установлен исправный счетчик, плата рассчитывается строго по его показаниям, согласно законодательству. Однако при опоздании с передачей данных до 25 числа месяца начисления производятся по среднему потреблению за несколько месяцев. После трех таких периодов расчет переходит на нормативы, которые обычно превышают реальный расход.

Как передавать показания своевременно

Для избежания переплат важно регулярно отправлять данные через удобные каналы: онлайн-сервисы или по телефону. В случае ошибки житель может запросить проверку у исполнителя услуг, после чего составляется акт и проводится перерасчет. Это позволит скорректировать платежи по фактическим показаниям. Об этом сообщает newstracker.ru.

Тарифы на ЖКУ в Ставропольском крае выросли в январе 2026 года, что вызвало резонанс и внимание прокуратуры. Очередное повышение ожидается осенью, поэтому контроль за квитанциями особенно актуален.