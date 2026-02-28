Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Выбор между антикварной эстетикой и современным минимализмом в недвижимости часто упирается в парадоксальное ценообразование: объекты столетней давности нередко превосходят в цене свежие девелоперские проекты. Ключевой синергией здесь выступают уникальная локация в историческом ядре города и безупречное качество материалов, прошедших проверку временем. В то время как серийные новостройки на периферии только начинают формировать свою экосистему, старый фонд предлагает готовую инфраструктуру и статусную сопричастность к истории региона.

Интерьер квартиры
Фото: Pravda.ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер квартиры

Особое значение покупатели придают физике пространства, где высота потолков достигает четырех метров, обеспечивая естественную циркуляцию воздуха и психологический комфорт. По словам основателя агентства "Идеальный Риэлтор" Евгения Трифонова, дореволюционные постройки выигрывают за счет отсутствия строительной экономии. По словам эксперта, использование высококачественного кирпича и тяжелых перекрытий гарантирует долговечность, тогда как современные объекты часто подвержены усадке и появлению микротрещин в первые годы эксплуатации.

"Цена в старом доме выше не потому, что он лучше. Выше цена за локацию, историю, окружение, надежность и комфорт. Новостройка дешевле — это массовый продукт на периферии с неопределенным будущим", — подчеркнул Трифонов.

С точки зрения инвестиционной биохимии, старое жилье считается более "здоровым", так как процессы дегазации строительных материалов там давно завершены, в отличие от новых ЖК, где бетон и клей могут выделять летучие соединения. Кроме того, социальная среда в исторических домах отличается камерностью и стабильностью состава жильцов. Резюмируя, эксперт добавил, что финансовая ликвидность объектов в центре города остается максимально высокой, позволяя реализовать актив в кратчайшие сроки, в то время как массовый сегмент новостроек требует более длительного экспонирования на рынке. Об этом сообщает 56orb.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Этот классический торт Наполеон с хрустящими коржами и заварным кремом возвращает уют и тепло семейных чаепитий, раскрывая наука за вкусом.

