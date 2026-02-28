Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

В маленьких квартирах, где каждый сантиметр на счету, мебель на заказ превращает ограниченное пространство в гармоничную среду обитания. Дизайнер подчеркивает, что индивидуальные габариты идеально вписываются в геометрию помещения, минимизируя физические препятствия для движения — принцип, коренящийся в антропометрии, науке о пропорциях человеческого тела. Это не просто удобство, а научный подход к оптимизации траекторий, где физика пространства встречается с эстетикой повседневности.

Фото: unsplash.com by Denish Smith is licensed under Free to use under the Unsplash License
"Первое, на что хочется обратить внимание, мебель по индивидуальным параметрам идеально вписывается в имеющееся пространство в отличие от готовых изделий, которые попросту могут не соответствовать габаритам и затруднять передвижения, быт хозяев. Как правило, мебель под свои параметры заказывают в большие пространства, но я бы обратила не нее внимание и обладателей небольших квартир, поскольку в этом случае на счету каждый свободный сантиметр и эргономика стоит во главе угла", — сообщает директор по продукту Mr. Doors, Ксения Кузнецова.

И материалы, оттенки, фактуры, позволяя интегрировать функции вроде встроенной подсветки или систем "умный дом". Это усиливает биохимический комфорт: натуральные ткани снижают уровень кортизола, а точная эргономика предотвращает мышечные напряжения. Надежные производители адаптируют варианты под бюджет, чего лишены серийные изделия.

Кузнецова также выделила гарантию качества: ручная сборка специалистами обеспечивает долговечность, в отличие от конвейерного производства. Такой подход отражает антропологический сдвиг — от массового потребления к индивидуальной адаптации среды. В итоге, инвестиции окупаются эстетикой и функциональностью для жизни в мегаполисах — сообщает Газета. Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
