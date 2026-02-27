Стены умеют лечить стресс: правильные оттенки в гостиной управляют уровнем кортизола в крови

В гостиной, где закатные тона оранжевого и желтого мягко переходят в теплый свет, интерьер обретает эстетику комфорта и энергии. Дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова поделилась рекомендациями по цветовой гамме гостиной, подчеркивая роль природных оттенков в регуляции эмоций. Биохимически эти цвета активируют серотониновые пути, замедляя кортизоловый стресс и усиливая дофаминовый отклик, как подтверждают исследования нейрофизиологии восприятия.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интерьер в теплых тонах

Позитив ассоциируется с природой: зеленые, песочные и голубые оттенки вызывают подсознательный комфорт, эволюционно укорененный в антропологии выживания.

"То, что нам комфортно и знакомо на бессознательном уровне. Вся палитра зеленого, песочного и голубого цвета, все, что мы встречаем в природе, успокаивает. Если мы говорим про энергию и динамику, про хорошее настроение, бодрость, то тут оттенки желтого цвета, более спокойного. Оранжевый тоже, как цвет заката", — рассказала Макарова.

Теплые тона для динамики и нюансы холодных

По словам эксперта, теплые оттенки желтого и оранжевого добавляют бодрости, но избыточная яркость перегружает сенсорные рецепторы. Синие цвета способствуют собранности, фиолетовые — концентрации, а черные тона настраивают на релаксацию и сон, снижая активность префронтальной коры. Белый стимулирует деятельность, хотя не сильно повышает настроение, в то время как индивидуальное восприятие цвета варьируется от личного опыта. Об этом сообщает NewsInfo.