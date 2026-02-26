Деньги улетают в трубу: как скрытые бреши в квартире съедают половину чека ЖКХ

Рост тарифов ЖКХ в 2026 году заставляет собственников жилья пересмотреть подходы к энергоэффективности, поскольку до 50% зимних платежей приходится на отопление. Исследования показывают, что значительная часть этих средств расходуется на компенсацию теплопотерь, которые в многоквартирных домах достигают критических 30-40%. Внедрение современных технологических решений и осознанное потребление ресурсов становятся единственным способом сдержать агрессивный рост коммунальных расходов без потери бытового комфорта.

Для минимизации трат на обогрев специалисты рекомендуют переходить на индивидуальный учет тепла и модернизацию отопительных систем. По словам ведущего инженера-проектировщика Андрея Петрова, установка теплоотражающих экранов и замена устаревших радиаторов способны сократить профильные расходы на 15%. Эксперт также обращает внимание на важность качественной теплоизоляции труб в технических помещениях, что предотвращает необогрев подъездов за счет жильцов.

"Часто жильцы также переплачивают из-за устаревших или неправильно подобранных радиаторов. Забитые шламом батареи и недостаточное количество секций снижают теплоотдачу, а значит — вынуждают держать отопление на максимуме. Замена радиаторов и установка теплоотражающих экранов за ними могут дать экономию до 15%", — подчеркнул Петров.

Дополнительный потенциал экономии скрыт в оптимизации водопотребления и использовании энергоэффективной бытовой техники. Как отметил генеральный директор УК "Терра" Юлия Федорова, использование аэраторов на смесителях и запуск техники при полной загрузке существенно снижают объемы потребляемых ресурсов. Параллельно с этим, отказ от режима ожидания электроприборов и переход на LED-освещение позволяют уменьшить счета за электричество еще на 10-15%, обеспечивая комплексный финансовый результат. Об этом сообщает 56orb.ru.