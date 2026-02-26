Опенспейс перестал быть символом свободы: внутри нашли неожиданный источник стресса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Современные офисные сотрудники в России кардинально пересмотрели свои требования к рабочему пространству, поставив на первое место бытовой комфорт и техническую оснащенность. Согласно данным свежего исследования, для 70% респондентов критически важным элементом идеального офиса является наличие полностью оборудованной кухни, а 66% выделяют необходимость передового технического обеспечения. Замыкает тройку базовых потребностей качественная эргономичная мебель, наличие которой отметили 63% участников опроса.

Офисные отношения
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Офисные отношения

Вторым по значимости фактором стал акустический климат, который напрямую влияет на ментальное здоровье и эффективность труда. Более половины сотрудников (52%) мечтают о тихой обстановке без посторонних шумов, а 47% настаивают на создании специальных зон для уединения. Специалисты компаний UTEAM и Рокфон подчеркивают, что около 35% работников связывают свое психоэмоциональное состояние исключительно с уровнем тишины в коллективе.

Эксперты указывают на скрытые угрозы популярных сегодня открытых пространств, где неконтролируемый звуковой фон становится катализатором хронической усталости. По мнению представителя Рокфон Галины Погарцевой, в коворкингах и опенспейсах отсутствие приватности и постоянный гул мешают концентрации внимания. Погарцева также отметила, что попытки перекричать шум лишь перегружают информационные каналы, приводя к потере важных данных и быстрому выгоранию персонала.

Длительное пребывание в шумной среде имеет серьезные медицинские последствия, включая риск развития стрессовых состояний и проблем со сном. Хронический акустический дискомфорт коррелирует с рекомендациями ВОЗ относительно факторов, снижающих когнитивные способности человека. В пространствах с неуправляемой звуковой средой — опенспейсах, лобби, коворкингах — устойчивый фоновый шум ухудшает концентрацию и провоцирует усталость. Людям также требуется тихое спокойное пространство, где хотя бы ненадолго можно укрыться от гула, а также обеспечить приватность. Об этом сообщает Газета.Ru.

