Новая квартира может скрывать опасные дефекты: семь сигналов, которые собьют цену

Недвижимость

При покупке новой квартиры внимательный осмотр может выявить дефекты, дающие право на торг по цене. Физика материалов объясняет многие из них: например, трещины возникают из-за усадки бетона при гидратации цемента, что приводит к деформации конструкций. Инвестор и гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов перечислил ключевые проблемы, влияющие на стоимость жилья.

Покупка квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка квартиры

Среди основных дефектов — трещины в несущих стенах или перегородках, указывающие на усадку; значительные неровности пола и проседания стяжки, требующие инженерного анализа; вмятины и трещины на поверхностях как признаки скрытых повреждений; проблемы с гидро- и теплоизоляцией, проявляющиеся плесенью и конденсатом — биохимическим продуктом грибковых колоний во влажной среде. Как сообщает издание Газета.Ru, по словам Виноградова, к ним добавляются неисправности инженерных сетей: протечки, слабый напор воды, сбои вентиляции.

Далее следуют запах сырости или затхлости, сигнализирующий о дефиците вентиляции или прошлых затоплениях, и некачественная отделка: неровная покраска, вздутия обоев, отслоение покрытий из-за несоответствия материалов климату.

"Если не на снижение цены, то, как минимум, на устранение данных дефектов до передачи документов на квартиру", — подытожил Виноградов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
