Идеальная квартира с подвохом: где прячутся риски, если собственников трое

Недвижимость

Риски покупки квартиры с несколькими собственниками не возрастают юридически по сравнению с одиночным владельцем, но процедура усложняется, пояснил эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Необходимо тщательно проверять каждого совладельца на предмет банкротства или других обстоятельств, таких как возраст, требующий освидетельствования. Это увеличивает объем проверочных мероприятий, сохраняя общую чистоту сделки.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Организационные вызовы при множестве собственников

Больше участников сделки повышает вероятность конфликтов из-за антропологических факторов групповой динамики, где меняется позиция одного человека, срывая покупку. Покупатель рискует потерять время и деньги на фоне роста цен на недвижимость, подчеркивает Барсуков. Чем больше собственников, тем выше шансы на скандал и отказ от сделки.

Ключевые нюансы с предоплатой

Особое внимание стоит уделить расписке о предоплате: ее обязаны подписать все совладельцы. "Очевидно, что соглашение о предоплате должны все собственники подписать, потому что если подписал только один и взял предоплату, остальные не подписали, они могут сказать, что они вообще не согласны с процедурой сделки. На это тоже нужно обращать внимание", — предупредил эксперт. Об этом сообщает MosTimes.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
