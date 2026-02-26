Идеальная квартира с подвохом: где прячутся риски, если собственников трое

Риски покупки квартиры с несколькими собственниками не возрастают юридически по сравнению с одиночным владельцем, но процедура усложняется, пояснил эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Необходимо тщательно проверять каждого совладельца на предмет банкротства или других обстоятельств, таких как возраст, требующий освидетельствования. Это увеличивает объем проверочных мероприятий, сохраняя общую чистоту сделки.

Покупка квартиры

Организационные вызовы при множестве собственников

Больше участников сделки повышает вероятность конфликтов из-за антропологических факторов групповой динамики, где меняется позиция одного человека, срывая покупку. Покупатель рискует потерять время и деньги на фоне роста цен на недвижимость, подчеркивает Барсуков. Чем больше собственников, тем выше шансы на скандал и отказ от сделки.

Ключевые нюансы с предоплатой

Особое внимание стоит уделить расписке о предоплате: ее обязаны подписать все совладельцы. "Очевидно, что соглашение о предоплате должны все собственники подписать, потому что если подписал только один и взял предоплату, остальные не подписали, они могут сказать, что они вообще не согласны с процедурой сделки. На это тоже нужно обращать внимание", — предупредил эксперт. Об этом сообщает MosTimes.