Вид из окна крадет миллионы: почему в 2026 первый этаж становится спасением

Средняя цена сделки по покупке новостройки комфорт-класса в Москве в 2026 году составит 17-23 млн рублей. Такой прогноз дал эксперт по финансам и бизнес-аналитик Pronline Дмитрий Трепольский. Основной фактор роста — массовый переход на комбинированные ипотечные продукты из-за недостатка льготного лимита в 12 млн рублей для типичной двухкомнатной квартиры стоимостью 18-22 млн.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International новостройка

По словам Трепольского, средневзвешенная ставка по таким кредитам достигает 8-12%, что закладывается в стоимость жилья девелоперами. Финансист рекомендует не ограничиваться льготным лимитом, а добирать 3-5 млн рублей по рыночной ставке для покупки полноценной квартиры. Стандартная стратегия накоплений на взнос теряет эффективность из-за инфляции.

"Ищите квартиры на первых этажах или с "неудачным" видом. В 2026 году разница в цене между вторым и первым этажом может достигать 8-12%, что в масштабах Москвы — пара миллионов рублей. Застройщики часто завышают стоимость ремонта "под ключ". Покупка "бетона" может снизить цену лота на 2-3 млн, а ремонт вы сможете сделать поэтапно", — заключил финансист.

Эксперт советует вести переговоры с застройщиками о выгодных схемах, включая рассрочку 20/80 или 30/70 до сдачи дома, чтобы разместить остаток на депозите под высокие проценты. Если есть старая квартира, сдавайте ее девелоперу с условием проживания до получения ключей — это сэкономит 1-1,5 млн на аренде. Трепольский подчеркивает готовность застройщиков к конструктивному диалогу для успешной сделки — сообщает Газета. Ru.