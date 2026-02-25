Свет отключат, даже если вы ни в чем не виноваты: скрытый риск при покупке квартиры

При покупке жилья новый собственник нередко сталкивается с задолженностью по коммунальным услугам, накопленной предыдущим владельцем. Управляющие компании и поставщики ресурсов часто пытаются переложить эти долги на новоиспеченного хозяина. Ключ к защите — точное знание момента перехода ответственности.

"Дата, с которой новый собственник обязан оплачивать за коммунальные услуги в жилом помещении — это дата регистрации права собственности (указана в выписке ЕГРН). Именно с этой даты вы являетесь полноправным собственником. Вся задолженность, которая образовалась до этой даты, является задолженностью прежнего собственника", — подчеркивает юрисконсульт ООО "Аргонавт Групп" Елена Сторожева

Перед сделкой стоит проверить объект на обременения через сайт Росреестра, базу судебных приставов и реестр банкротов на Федресурсе. Сторожева советует запросить у продавца свежую выписку ЕГРН и справки об отсутствии долгов. Основные риски включают отказ в регистрации, отключение услуг и претензии кредиторов.

Если долги обнаружены, попробуйте договориться об их погашении до сделки или откажитесь от покупки при серьезных проблемах. После приобретения настаивайте на открытии нового лицевого счета — тогда старые обязательства останутся за прежним собственником. По словам эксперта, это защитит от нежелательных сюрпризов. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.