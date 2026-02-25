Озеро в капкане интересов: почему берег Онего рискует превратиться в закрытую зону

Будущее прибрежных территорий Онежского озера в Петрозаводске оказалось под вопросом из-за планов по масштабной трансформации рекреационных зон. Уникальный природный массив площадью около 15 гектаров в районе Савиного Наволока рискует сменить статус, что откроет путь к капитальному строительству и последующей приватизации земли по льготной ставке в 2,5% от кадастра. Подобные изменения ставят под угрозу не только привычные места отдыха горожан, но и биоразнообразие региона, включая популяцию редких орхидей.

Научное сообщество выражает серьезную обеспокоенность, так как специалисты ПетрГУ зафиксировали на данном участке произрастание таких краснокнижных видов, как калипсо и венерин башмачок. По словам депутата Ольги Тужиковой, антропогенная нагрузка и застройка уничтожат этот хрупкий природный комплекс без возможности восстановления. Экологический каркас города может пострадать и из-за проекта "Квартал юстиции" — административного кластера, который планируют возвести в прибрежной полосе до 2030 года.

Особую остроту конфликту придает юридический аспект: общественные обсуждения по Савиному Наволоку, прошедшие в 2022 году, фактически остались незамеченными для широкой общественности. Тужикова подчеркнула, что в процедуре участвовало минимальное количество людей, что ставит под сомнение легитимность учета интересов всех жителей Петрозаводска. Активисты уже приступили к сбору подписей, апеллируя к федеральным властям с требованием сохранить свободный доступ к воде и неприкосновенность лесного массива.

Ситуация вокруг береговой линии Онежского озера наглядно демонстрирует столкновение интересов городской инфраструктуры и экологической безопасности. В проекте нового генплана административный комплекс на 1,08 гектара соседствует с жилыми кварталами, что, по мнению экспертов, радикально изменит архитектурный и природный ландшафт столицы Карелии. Исход этого противостояния определит, останется ли побережье открытым общественным пространством или превратится в закрытую зону ведомственной и частной застройки. Об этом сообщает karelinform.ru.