Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Серое дно и плотные края: как отличить обычную болячку от тяжёлого онкозаболевания
Планета задыхается втихую: найден новый критический порог, который убьет всё живое
Ловушка для скидок: почему ваши бонусы на Wildberries и Ozon могут исчезнуть навсегда
Город ставит точку на беспорядочном движении: курьеров Казани ждёт новая дисциплина
Кишечник варит гелевое масло: эти пищевые волокна снижают холестерин и очищают сосуды
Минус 2,7 миллиона за один визит: как старый автомобиль превращается в золотой билет
Белые гиганты выбирают Подмосковье: почему их становится больше именно сейчас
Пилюля по цене леденца: у настоящих препаратов есть то, чего боится подделка
Telegram на грани запрета: какие юридические последствия возможны для пользователей

Хлоридный ожог мегаполиса: почему обувь для собак стала главным товаром этой зимы

Недвижимость

Зимняя эстетика мегаполисов в 2026 году стала полем битвы между оперативной стерильностью и естественным ландшафтом: московская "химия" против казанских сугробов. Пока столица Татарстана борется с аномальными осадками, объемы которых превысили 156% февральской нормы, социальные сети захлестнула дискуссия о цене чистого асфальта. Блогеры отмечают, что агрессивные реагенты превращают московские улицы в токсичную субстанцию, заставляя горожан тосковать по классической заснеженной зиме, даже если она сопряжена с определенным логистическим дискомфортом.

Заснеженный город
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заснеженный город

Анализируя ситуацию, эксперты указывают на серьезные биохимические и антропогенные издержки использования хлоридов и ацетатов: от порчи обуви до химических ожогов лап домашних животных. Спрос на защитную обувь для кошек и собак в Москве вырос почти в четыре раза именно из-за агрессивного воздействия антигололедных смесей. По словам блогера nutri. wayne, чье мнение приводит издание, возвращение в Москву после казанской зимы шокирует "черными сугробами" и вечной жижей под ногами, несмотря на оперативность коммунальных служб.

В самой Казани ситуация далека от пасторальной картинки — городские власти вынуждены внедрять инновационные методы, включая жидкие реагенты московского образца, чтобы совладать с заторами.

"Мне все равно приятнее провалиться по колено в сугроб, чем наступить в лужу жижи", — считает Алия Адеева.

Однако рядовые жители Татарстана в комментариях подчеркивают, что обратной стороной "эко-зимы" становятся застрявшие кареты скорой помощи и ледяные бугры под рыхлым снегом, угрожающие здоровью пешеходов.

Дискуссия о поиске баланса между безопасностью движения и экологическим благополучием перешла в законодательную плоскость на федеральном уровне. В Госдуму уже внесен законопроект, ограничивающий применение химии исключительно проезжей частью, чтобы минимизировать попадание нитратов в почву пешеходных зон. В условиях климатической нестабильности городам предстоит сделать сложный выбор: продолжать ли "плавить" снег ценой экологической деградации или возвращаться к трудоемкой механической очистке. Об этом сообщает inkazan.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Четыре года СВО — план изменился тихо: кто на самом деле ведёт войну
Точка зрения
Четыре года СВО — план изменился тихо: кто на самом деле ведёт войну
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Домашние животные
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Прогрев игнорируют, а сцепление платит: одна зимняя привычка бьёт по бюджету
Авто
Прогрев игнорируют, а сцепление платит: одна зимняя привычка бьёт по бюджету
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Последние материалы
Серое дно и плотные края: как отличить обычную болячку от тяжёлого онкозаболевания
Планета задыхается втихую: найден новый критический порог, который убьет всё живое
ЕС уговаривает Венгрию и Словакию отказаться от импорта российской нефти
Ловушка для скидок: почему ваши бонусы на Wildberries и Ozon могут исчезнуть навсегда
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
Хлоридный ожог мегаполиса: почему обувь для собак стала главным товаром этой зимы
Город ставит точку на беспорядочном движении: курьеров Казани ждёт новая дисциплина
Кишечник варит гелевое масло: эти пищевые волокна снижают холестерин и очищают сосуды
Корочка золотится, как закат: картофельные ватрушки с мясом покоряют своим вкусом
Металл-лицо отражает мороз: этот материал для бани держит срок в полвека без гнили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.