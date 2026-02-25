Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рывки при разгоне автомобиля: игнорирование этого сигнала обходится слишком дорого
Заварка больше не кусается: почему ценник на любимый напиток устремился вниз
Весна для питомца начинается с дефицита: одна ошибка в рационе запускает опасный дисбаланс
Мираж стабильности рассыпается: как приручить мозг, который видит вокруг катастрофу
Геополитический шторм в трубах: Орбан блокирует кредиты ЕС Киеву в ответ на нефтяной саботаж
Белоснежный блеск сегодня — вставная челюсть завтра: одна привычка работает против зубов
Ходьба против бега: что нужно знать для эффективного жиросжигания и минимизации травм
Европейский контингент буксует: какие силы хотят отправить на Украину в обход Москвы
Радиационный фон Новосибирска: мифы и реальность, которые развеялись над городом

Коммунальный рубильник не всесилен: даже просрочка не оставит дом без этих ресурсов

Недвижимость

Внезапная приостановка подачи коммунальных ресурсов из-за задолженности является неправомерной, так как процедура воздействия на неплательщиков жёстко регулируется нормами действующего законодательства. Ограничение услуг возможно лишь в случае, если сумма долга превышает стоимость двухмесячного потребления по нормативу, при этом наличие или отсутствие индивидуальных приборов учета в квартире не влияет на расчет этого порога.

Счета за коммунальные услуги
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Счета за коммунальные услуги

Процесс начинается с обязательного уведомления собственника, после чего предоставляется двадцатидневный срок на погашение обязательств. Как сообщает финансовый эксперт Дмитрий Трепольский, при отсутствии оплаты компания вправе сначала ввести лимитированное потребление, а спустя ещё 10 дней полностью прекратить поставку ресурса. При этом закон категорически запрещает лишать многоквартирные дома отопления и холодного водоснабжения, поэтому под санкции чаще всего попадают электроэнергия и водоотведение.

Специалисты рекомендуют не игнорировать проблему, а инициировать процедуру реструктуризации долга, обратившись напрямую в управляющую организацию для согласования графика платежей. Помимо задолженностей часто возникают споры из-за некорректных начислений, вызванных техническими сбоями, ошибками в количестве прописанных лиц или путаницей при смене обслуживающей компании. По словам Трепольского, в случае выявления необоснованно завышенных сумм в квитанции, потребитель через бухгалтерию УК или ЕИРЦ может добиться перерасчёта.

"Согласно Жилищному кодексу, если вам необоснованно завысили сумму в квитанции, вы имеете право требовать от УК выплаты штрафа в вашу пользу в размере 50 процентов от суммы превышения", — особо подчеркнул Трепольский.

Если мирное решение вопроса невозможно, эффективным инструментом воздействия становится жалоба в ГЖИ через электронную систему "ГИС ЖКХ". Важно учитывать финансовые последствия для нарушителей со стороны коммунальных служб — сообщает Газета.Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Холод сделал своё дело: Jolion повёл себя так, что будущим владельцам стоит задуматься
Авто
Холод сделал своё дело: Jolion повёл себя так, что будущим владельцам стоит задуматься
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Последние материалы
Коммунальный рубильник не всесилен: даже просрочка не оставит дом без этих ресурсов
Мираж стабильности рассыпается: как приручить мозг, который видит вокруг катастрофу
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека
Белоснежный блеск сегодня — вставная челюсть завтра: одна привычка работает против зубов
Геополитический шторм в трубах: Орбан блокирует кредиты ЕС Киеву в ответ на нефтяной саботаж
Теплоизоляционная краска заставляет хвататься за валик: спасение от холода или маркетинг
Ходьба против бега: что нужно знать для эффективного жиросжигания и минимизации травм
Проценты ускользают незаметно: средняя ставка по рублевым вкладам в топ-банках России опустилась до 14,26%
Узкие специалисты исчезают из поликлиник: запись по ОМС превращается в квест
Европейский контингент буксует: какие силы хотят отправить на Украину в обход Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.