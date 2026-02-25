Коммунальный рубильник не всесилен: даже просрочка не оставит дом без этих ресурсов

Внезапная приостановка подачи коммунальных ресурсов из-за задолженности является неправомерной, так как процедура воздействия на неплательщиков жёстко регулируется нормами действующего законодательства. Ограничение услуг возможно лишь в случае, если сумма долга превышает стоимость двухмесячного потребления по нормативу, при этом наличие или отсутствие индивидуальных приборов учета в квартире не влияет на расчет этого порога.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Счета за коммунальные услуги

Процесс начинается с обязательного уведомления собственника, после чего предоставляется двадцатидневный срок на погашение обязательств. Как сообщает финансовый эксперт Дмитрий Трепольский, при отсутствии оплаты компания вправе сначала ввести лимитированное потребление, а спустя ещё 10 дней полностью прекратить поставку ресурса. При этом закон категорически запрещает лишать многоквартирные дома отопления и холодного водоснабжения, поэтому под санкции чаще всего попадают электроэнергия и водоотведение.

Специалисты рекомендуют не игнорировать проблему, а инициировать процедуру реструктуризации долга, обратившись напрямую в управляющую организацию для согласования графика платежей. Помимо задолженностей часто возникают споры из-за некорректных начислений, вызванных техническими сбоями, ошибками в количестве прописанных лиц или путаницей при смене обслуживающей компании. По словам Трепольского, в случае выявления необоснованно завышенных сумм в квитанции, потребитель через бухгалтерию УК или ЕИРЦ может добиться перерасчёта.

"Согласно Жилищному кодексу, если вам необоснованно завысили сумму в квитанции, вы имеете право требовать от УК выплаты штрафа в вашу пользу в размере 50 процентов от суммы превышения", — особо подчеркнул Трепольский.

Если мирное решение вопроса невозможно, эффективным инструментом воздействия становится жалоба в ГЖИ через электронную систему "ГИС ЖКХ". Важно учитывать финансовые последствия для нарушителей со стороны коммунальных служб — сообщает Газета.Ru.