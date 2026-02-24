Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космический холст без единого пятна: отсутствие Луны сделает этот звездопад идеальным
Самый страшный враг на фронте назван — он звучит тише артиллерии, но бьёт сильнее
Февраль держит рубль на плаву, но март уже меняет правила: что ждёт валюту дальше
Клещ прячет вирус в слюне: маскировка под белки позволяет патогену незаметно проникать в мозг
Коммуналка под угрозой тройного роста: российская нефть становится заложницей планов Еврокомиссии
Куба слишком близко, чтобы идти на штурм: США выбирают сценарий без вторжения
Курорт на краю степи меняет правила: Соль-Илецк готовится к новому статусу
Океан манил картинками, но новосибирцы выбрали другое: что не так с рейсами в Мьянму
Кадровому кризису в медицине ставят капельницу: найдено средство от дефицита врачей

Ловушка для должников захлопнется: сроки оплаты ЖКУ станут едиными для всех регионов

Недвижимость

С 1 марта 2026 года российская система ЖКХ переходит на новый биоритм: в силу вступает федеральный стандарт, унифицирующий сроки расчетов за коммунальные услуги. Теперь финальная дата оплаты счетов и взносов на капремонт сдвигается на 15-е число месяца, следующего за расчетным, что призвано синхронизировать финансовые обязательства граждан с циклом получения доходов. Биохимия стресса от ожидания пеней должна снизиться, так как у потребителей появляется дополнительное временное окно для распределения семейного бюджета после получения зарплат и социальных выплат.

Счета за коммунальные услуги
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счета за коммунальные услуги

Нововведение лишает управляющие организации и ТСЖ права на "календарное творчество": любые локальные акты или решения собраний собственников, устанавливавшие ранее сроки до 25-го числа, теряют легитимность. Квитанции теперь обязаны доставлять жильцам не позднее 5-го числа каждого месяца. Такая мера нацелена на создание прозрачного десятидневного коридора, позволяющего владельцам недвижимости верифицировать начисления до момента фактического платежа.

Параллельно с изменением дедлайнов государство готовит масштабную цифровую экспансию в сферу взыскания задолженностей, которая к 2028 году должна быть полностью интегрирована в экосистему Госуслуг и ГИС ЖКХ. Предполагается, что документы для суда будут формироваться через ГИС ЖКХ, мировые судьи будут получать материалы в электронной форме оттуда, а людей об этом проинформируют на Госуслугах.

Автоматизация алгоритмов подачи исков существенно сократит дистанцию между возникновением долга и судебным приказом, минимизируя человеческий фактор и бюрократические издержки.

Антропология современного города диктует запрос на цифровизацию, однако форсированное внедрение онлайн-взысканий происходит на фоне ощутимого роста тарифов, превысившего в ряде субъектов 20%. По словам специалистов, на которых ссылается inkazan. ru, резкое подорожание "зимних" квитанций с учетом отопления создает дополнительное давление на платежеспособность населения. Несмотря на обсуждаемые в Госдуме инициативы о введении моратория на рост цен, технологический контур системы продолжает ужесточаться, делая финансовую дисциплину неизбежным атрибутом цифрового гражданства — сообщает inkazan.ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Недвижимость
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Садоводство, цветоводство
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Наука и техника
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Популярное
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк

Как с помощью волжанки за один сезон создать эффектную живую изгородь, которая не боится суровых зим и десятилетиями сохраняет безупречный вид.

Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Евролидеры прибыли в Киев: переговорный процесс рискует получить новый поворот
Евролидеры прибыли в Киев: переговорный процесс рискует получить новый поворот
Последние материалы
Неоновые скалы сибирского моря: штормовые ветра превращают Ольхон в ледяную сказку
Ловушка для должников захлопнется: сроки оплаты ЖКУ станут едиными для всех регионов
Клещ прячет вирус в слюне: маскировка под белки позволяет патогену незаметно проникать в мозг
Коммуналка под угрозой тройного роста: российская нефть становится заложницей планов Еврокомиссии
Куба слишком близко, чтобы идти на штурм: США выбирают сценарий без вторжения
650 самолётов на 5000 душ: в этом городе аэропланы есть в каждой семье
Курорт на краю степи меняет правила: Соль-Илецк готовится к новому статусу
25 февраля: Георгиевский крест, легендарный кольт и крейсер Варяг
Океан манил картинками, но новосибирцы выбрали другое: что не так с рейсами в Мьянму
Колонизаторы в лохмотьях морали: британский генерал с иронией ирландца обвиняет Россию в империализме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.