Секрет тишины под ногами: как избавиться от адского скрежета половиц за один вечер

Недвижимость

Свежий ремонт не гарантирует тишины: скрип полов может появиться уже через несколько недель после укладки ламината. Неприятный звук нередко связан не с качеством покрытия, а с ошибками монтажа или состоянием основания.

Ламинат в квартире
Фото: https://unsplash.com by Lisa Anna is licensed under Free
Ламинат в квартире

Почему скрипят новые полы

По словам владельца компании по ремонту квартир InHome Данила Шевченко, причин скрипа может быть несколько — все зависит от типа покрытия и основания. Проблема встречается как у современных ламината и паркета, так и у старых дощатых полов.

"Чаще всего полы скрипят из-за плохой укладки, если современные полы. Скрипят потому, что замки, замковые соединения, которые соединяют отдельные плашки деревянных полов между собой, разъезжаются, есть люфт", — отметил Данила Шевченко.

Эксперт пояснил, что при нарушении технологии монтажа элементы покрытия начинают смещаться. В результате возникает люфт, который и становится источником характерного звука при ходьбе.

Неровное основание и изношенные конструкции

Одной из распространенных причин Шевченко назвал неровное основание. Если под ламинатом остаются ямки или используется неподходящая по толщине подложка, покрытие начинает прогибаться, а замковые соединения испытывают дополнительную нагрузку.

В случае со старыми деревянными полами ситуация иная. "А старые полы скрипят из-за того, что они изношены, изношены основания и тоже появляется люфт, который "гуляет", то есть где-то просело, где-то подгнило, это все шевелится, от трения доски о доску начинает скрипеть", — подчеркнул специалист.

По его словам, износ и подвижность основания приводят к трению элементов конструкции. Именно это механическое движение и вызывает скрип. Об этом сообщает EcoSever.

Когда поможет только капитальный ремонт

Шевченко отметил, что в случае со старыми полами временные меры способны лишь ненадолго уменьшить шум. Кардинальное решение связано с заменой основания.

"Убрать черновые полы, сделать стяжку облегчённую полусухую, либо сухую стяжку, и уже на эти полы черновые, не деревянные, постелить новую фанеру, инженерную доску, тогда скрипа не будет, потому что не будет большого "гуляния" черновых полов", — посоветовал специалист.

По мнению эксперта, именно стабильная и ровная основа позволяет избежать повторного появления скрипа. В противном случае даже новое покрытие со временем может начать издавать неприятные звуки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
