Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Я другой, но актёр — по-прежнему основа: Пётр Орлов, художественный руководитель Театра Всеволода Шиловского
Украина проиграла раньше финала: главного соперника увидели вовсе не в Киеве
Слабое звено под знаком Кубинской революции: на кого делает ставку Вашингтон
Секрет тишины под ногами: как избавиться от адского скрежета половиц за один вечер
Путь к сердцу через экстаз: три блюда на 23 февраля которые сведут его с ума от вкуса
Кредитная петля затянулась: миллион россиян пошли на крайнюю меру из-за долгов банку
Первые лучи солнца — и кожа начинает капризничать: что нужно изменить в уходе с приходом весны
Питомец теряет шерсть клочьями: как отличить естественную линьку от гормонального сбоя
Когда чемодан — не спасение: почему Шебекино выбрало стоять под огнём

Война за тишину: как законно выжить шумных соседей из дома если полиция не помогает

Недвижимость

Несколько лишних децибел могут обернуться официальным предписанием, но на практике борьба с шумными соседями часто упирается не в штрафы, а в конструкцию самого дома. Жильцы жалуются на громкую музыку, лай собак и бытовой гул, однако причина нередко кроется в слабой звукоизоляции.

Вечеринка в квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Вечеринка в квартире

Когда шум становится нарушением

По словам исполнительного директора Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвиной, при регулярном внешнем шуме жильцы вправе обращаться в жилищную инспекцию. Однако для фиксации нарушения необходимы официальные замеры с использованием специального оборудования.

"Шум нужно измерять специальным прибором, шумомером. Если шум превышает сорок децибел, тогда это нарушение и соседям выпишут предписание. Если шум меньше, это считается нормой, например, заплакал ребенок, залаяла собака", — отметила Вера Москвина.

Эксперт подчеркнула, что без подтвержденных замеров привлечь соседей к ответственности невозможно. При этом разовые бытовые звуки, даже если они раздражают, чаще всего не выходят за пределы допустимых норм.

Проблема в конструкциях домов

Москвина обратила внимание на то, что в современных новостройках застройщики часто не предусматривают полноценную звукоизоляцию. По ее словам, покупатели фактически получают бетонную коробку без дополнительных защитных слоев.

"Ни в каком проекте, ни в одном проекте это не предусматривается, покупаем просто бетонную коробку. Первое, что закладываем в смету своего ремонта это звукоизоляцию", — подчеркнула эксперт.

В старых домах ситуация еще сложнее. При строительстве хрущевок требования к шумоизоляции были иными, поэтому жильцы сталкиваются с повышенной слышимостью даже при обычной бытовой активности.

Полиция и административная ответственность

Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев считает, что при систематическом нарушении тишины следует обращаться в полицию. Именно правоохранительные органы уполномочены проверять подобные сигналы и при подтверждении факта нарушения применять меры административного воздействия. Об этом сообщает MoneyTimes.

По его словам, ответственность за нарушение общественного порядка может наступать по административным статьям — аналогично наказанию за дебош или хулиганство. Однако выселение возможно только в исключительных случаях.

Сергеев отметил, что если человек не представляет прямой угрозы и не причиняет физического вреда, добиться его выселения практически невозможно. В таких ситуациях штрафы зачастую оказываются малоэффективными, а реальным способом снижения шума остается техническая изоляция помещения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Садоводство, цветоводство
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Не дарите этот мусор: рейтинг подарков, которые водители выбрасывают через неделю
Слабое звено под знаком Кубинской революции: на кого делает ставку Вашингтон
Секрет тишины под ногами: как избавиться от адского скрежета половиц за один вечер
Путь к сердцу через экстаз: три блюда на 23 февраля которые сведут его с ума от вкуса
Кредитная петля затянулась: миллион россиян пошли на крайнюю меру из-за долгов банку
Трасса М-12 озолотила: этот кемпинг у древнего храма теперь забит москвичами
Первые лучи солнца — и кожа начинает капризничать: что нужно изменить в уходе с приходом весны
Смерть за розетку: почему автопром в 2026 году признал электромобили главной ошибкой
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла
Экспорт стал причиной роста цен на газ в США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.