Война за тишину: как законно выжить шумных соседей из дома если полиция не помогает

Несколько лишних децибел могут обернуться официальным предписанием, но на практике борьба с шумными соседями часто упирается не в штрафы, а в конструкцию самого дома. Жильцы жалуются на громкую музыку, лай собак и бытовой гул, однако причина нередко кроется в слабой звукоизоляции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Вечеринка в квартире

Когда шум становится нарушением

По словам исполнительного директора Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвиной, при регулярном внешнем шуме жильцы вправе обращаться в жилищную инспекцию. Однако для фиксации нарушения необходимы официальные замеры с использованием специального оборудования.

"Шум нужно измерять специальным прибором, шумомером. Если шум превышает сорок децибел, тогда это нарушение и соседям выпишут предписание. Если шум меньше, это считается нормой, например, заплакал ребенок, залаяла собака", — отметила Вера Москвина.

Эксперт подчеркнула, что без подтвержденных замеров привлечь соседей к ответственности невозможно. При этом разовые бытовые звуки, даже если они раздражают, чаще всего не выходят за пределы допустимых норм.

Проблема в конструкциях домов

Москвина обратила внимание на то, что в современных новостройках застройщики часто не предусматривают полноценную звукоизоляцию. По ее словам, покупатели фактически получают бетонную коробку без дополнительных защитных слоев.

"Ни в каком проекте, ни в одном проекте это не предусматривается, покупаем просто бетонную коробку. Первое, что закладываем в смету своего ремонта это звукоизоляцию", — подчеркнула эксперт.

В старых домах ситуация еще сложнее. При строительстве хрущевок требования к шумоизоляции были иными, поэтому жильцы сталкиваются с повышенной слышимостью даже при обычной бытовой активности.

Полиция и административная ответственность

Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев считает, что при систематическом нарушении тишины следует обращаться в полицию. Именно правоохранительные органы уполномочены проверять подобные сигналы и при подтверждении факта нарушения применять меры административного воздействия. Об этом сообщает MoneyTimes.

По его словам, ответственность за нарушение общественного порядка может наступать по административным статьям — аналогично наказанию за дебош или хулиганство. Однако выселение возможно только в исключительных случаях.

Сергеев отметил, что если человек не представляет прямой угрозы и не причиняет физического вреда, добиться его выселения практически невозможно. В таких ситуациях штрафы зачастую оказываются малоэффективными, а реальным способом снижения шума остается техническая изоляция помещения.