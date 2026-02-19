Деньги утекают в унитаз: три привычки которые заставляют вас платить за ЖКУ вдвойне

Коммунальные платежи растут не только из-за индексации тарифов, но и из-за повседневных привычек, на которые редко обращают внимание. Вечерний свет во всех комнатах и открытый кран во время чистки зубов постепенно увеличивают цифры в квитанциях.

Свет в пустых комнатах

Преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Анна Хуруджи отмечает, что повлиять на тарифы жители не могут, однако объем собственного потребления остается в их зоне контроля. По ее словам, основные перерасходы связаны с мелочами, которые в моменте кажутся несущественными.

"Например, когда приходим вечером домой, включаем свет сразу во всей квартире или в большинстве комнат, люди находятся только в одной комнате, а свет горит везде. Потребление электроэнергии будет увеличено из-за этого. Это незаметная вещь достаточно сильно увеличивает трату электроэнергии", — пояснила Анна Хуруджи.

Такая привычка не вызывает тревоги в течение одного вечера, но при ежедневном повторении заметно отражается на сумме платежа. В результате расход электроэнергии растет без объективной необходимости.

Открытый кран и капля за месяц

Аналогичная ситуация складывается с водопотреблением. По словам специалиста, привычка не закрывать воду во время умывания или других бытовых действий формирует накопительный эффект.

"Привычка не выключать кран во время умывания или других бытовых действий в рамках одного дня кажется несущественной, однако за месяц приводит к неоправданному росту потребления. Мы чистим зубы, вода продолжает течь, увеличивается потребление воды. В рамках одного раза, одного дня это не так много, а в течение долгого периода времени ощутимо", — подчеркнула эксперт.

Даже если расход воды в течение одного дня кажется минимальным, за месяц объем увеличивается существенно. Особенно это заметно в квартирах, где проживает несколько человек.

Экономия без крайностей

Хуруджи подчеркивает, что речь не идет о чрезмерной экономии или строгом контроле каждой капли. По ее мнению, достаточно обратить внимание на базовые бытовые сценарии и сократить очевидные перерасходы. Об этом сообщает MoneyTimes.

Эксперт считает, что корректировка повседневных привычек способна дать ощутимый финансовый результат без снижения качества жизни. Контроль за светом и водой становится простым инструментом управления коммунальными расходами.

Таким образом, рост счета за ЖКУ нередко связан не с тарифами, а с незаметными действиями, которые повторяются ежедневно.