Афера на 14 миллиардов сорвана: как ресурсники пытались тайно раздуть счета за ЖКХ

При утверждении коммунальных тарифов на 2026 год в Карелии регулятор исключил из расчетов более 14 млрд рублей затрат, которые ресурсоснабжающие организации пытались включить в платежи жителей. Эти расходы признали экономически необоснованными, что позволило не перекладывать их на потребителей.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Какие расходы признали необоснованными

По итогам регулирования за 2025 год комитет сообщил, что свыше 14 млрд рублей затрат не соответствуют критериям обоснованности и не будут учтены при расчете платы на 2026 год. Речь идет о суммах, которые поставщики ресурсов рассчитывали компенсировать через тарифы.

Наибольший объем спорных расходов выявили в электроэнергетике — 6,7 млрд рублей. Значительные отклонения также зафиксировали в сфере теплоснабжения, где из расчетов исключили 5,1 млрд рублей.

Кроме того, в холодном водоснабжении не учли 789,2 млн рублей, в водоотведении — 601,9 млн рублей. Еще 1,1 млрд рублей исключили из затрат в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Как проверка тарифов влияет на платежки

В ведомстве подчеркнули, что детальная проверка расчетов не позволила включить эти суммы в тарифы. Регулятор отметил, что такой механизм контроля сдерживает рост платежей и делает структуру тарифов более прозрачной.

В комитете пояснили, что жители должны оплачивать только фактическую стоимость услуг. Исключение экономически необоснованных расходов рассматривается как важный фильтр, который не дает ресурсоснабжающим организациям перекладывать на население избыточные затраты.

На фоне общего повышения тарифов подобные решения приобретают особую значимость, поскольку напрямую отражаются на итоговых цифрах в квитанциях.

Что изменится в тарифах в 2026 году

Напомним, что с начала 2026 года в Карелии действует двухэтапная индексация. В январе тарифы выросли на 1,7%, а осенью запланировано дополнительное повышение на 9,9%. Таким образом, общий прирост за год составит 11,6%.

Одновременно были скорректированы расценки на электроэнергию: в зависимости от категории потребителя стоимость киловатт-часа составила 3,83 или 5,48 рубля. Также увеличился минимальный взнос на капитальный ремонт — до 16 рублей за квадратный метр.

Отдельно изменился порядок начисления платы за холодную воду для квартир без счетчиков. Повышающий коэффициент к нормативу увеличили с 1,5 до 3, из-за чего платежи для таких собственников выросли заметнее. По данным статистики, в январе прибавка достигала 44% на человека, при этом тех, кто установил приборы учета, изменения практически не затронули. Об этом сообщает karelinform.ru.

Почему решение о 14 млрд важно для жителей

На фоне индексации исключение более 14 млрд рублей расходов становится одним из ключевых факторов, сдерживающих рост платежей. Без пересмотра итоговые суммы в квитанциях могли оказаться значительно выше.

Власти заявили, что продолжат проверять структуру затрат ресурсоснабжающих организаций. Цель — удерживать рост коммунальных платежей в пределах утвержденных параметров и не допускать включения в тарифы расходов, которые не подтверждены экономическими расчетами.