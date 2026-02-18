От бассейна до моста: почему проекты по концессии не доходят до финиша

Городские концессии в Новосибирске всё чаще превращаются из инструмента развития в символ несбывшихся ожиданий. Объекты, которые должны были стать точками притяжения для районов, годами стоят заброшенными, а вложенные средства растворяются без видимого результата.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Штангенциркуль

От центра притяжения к долгострою

История бассейна "Дельфин" на улице Флотской стала показательной для всего города. Построенный в 1975 году по инициативе командира воинской части Владимира Боярского, он долгие годы был гордостью микрорайона Пашино. Современная по тем временам чаша, вышки для прыжков и ухоженное пространство привлекали детей и взрослых со всего города.

"Боярский Владимир Гаврилович был тогда у нас. Он сам лично принял решение, конечно, его за это там в Москве не погладили по голове, но мы все ему благодарны, что вот построили такой бассейн городке", — рассказала корреспонденту Atas. info местная жительница Галина Воронова.

Несработавшая концессия

После передачи здания в муниципальную собственность в 2013 году власти попытались вдохнуть в "Дельфин" новую жизнь через концессионное соглашение. В 2017 году инвестор обязался вложить 25 млн рублей в реконструкцию и получить объект в управление на 29 лет. Однако фактические работы ограничились минимальной расчисткой и заменой части окон.

Люди опасаются, что если здание и дальше будет стоять без дела, то его в буквальном смысле растащат по кирпичику. Срок ввода объекта в эксплуатацию в 2021 году был сорван, а соглашение расторгли лишь спустя несколько лет бездействия. Сегодня бассейн остаётся символом утраченных надежд для жителей района.

Повторяющийся сценарий

Ситуация с "Дельфином" — лишь часть более широкой проблемы. В Новосибирске уже были сорваны концессионные проекты по строительству школ, поликлиник и Четвёртого моста. По словам депутата Заксобрания Вячеслава Илюхина, регион выплатил около 9 млрд рублей по таким соглашениям, но ни один из 14 объектов не был сдан в срок.

"Возможно, для решения этой проблемы просто не хватает такого человека, каким был командир части Владимир Боярский, построивший этот бассейн вопреки всему", — отмечает Воронова.

Отдельной строкой идут городские бани, одна из которых стала предметом уголовного дела. Ущерб оценили в 28 млн рублей, а процесс возврата средств растянулся на годы. Несмотря на этот опыт, мэрия вновь предлагает инвесторам спорткомплексы, кинотеатр и другие объекты, вызывая у горожан закономерный скепсис. Об этом сообщает atas.info.